Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition è in maxi offerta su Amazon, il gioco è al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il costo di Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition per PS5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/01/2026
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione su Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition per PS5 che viene messo in sconto del 36% per un costo totale e finale d'acquisto di 31,90€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition amplia l'esperienza dell'action RPG dedicato all'universo creato da Akira Toriyama, offrendo ai fan un nuovo modo di vivere le avventure di Goku e dei suoi amici. Questa edizione speciale include il gioco originale Dragon Ball Z: Kakarot e un coupon per scaricare il pacchetto aggiuntivo "-DAIMA- Avventura nel Regno Demoniaco."

Ulteriori dettagli sul gioco

Il pacchetto -DAIMA- Avventura nel Regno Demoniaco è suddiviso in due parti: la Parte 1, disponibile dal 17 luglio 2025, e la Parte 2, prevista tra gennaio e marzo 2026. Entrambe arricchiscono la narrazione con una storia inedita ambientata nel misterioso Regno Demoniaco, un luogo affascinante e pericoloso che gioca un ruolo centrale nella nuova serie animata.

I giocatori potranno esplorare ambientazioni completamente nuove, popolate da demoni, insetti medicinali, isole fluttuanti e altri elementi caratteristici di questo mondo oscuro. Un'aggiunta particolarmente interessante è rappresentata dalle "Dicerie del Regno Demoniaco", una serie di approfondimenti narrativi che permettono di scoprire dettagli sull'ecosistema e sulla cultura di questo luogo, mai mostrati nell'anime. Qui la nostra recensione.

Segnalazione Errore
