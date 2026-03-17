PS5 si aggiorna e c'è altro oltre al nuovo PSSR per PS5 Pro

L'update, però, non è destinato solo a quello e ci sono delle novità anche per i possessori del modello base della console giapponese.

Come vi abbiamo già segnalato, Sony ha introdotto un nuovo PSSR per PlayStation 5 Pro , tramite un nuovo aggiornamento disponibile da oggi 17 marzo.

I dettagli dell'aggiornamento di PlayStation 5

L'update è il numero 26.02-13.0000 e pesa in totale 1,2 GB. Il download dovrebbe avviarsi automaticamente al primo avvio o avvenire in background se avete la console in modalità stand-by.

Per quanto riguarda le novità, il nuovo firmware introduce il nuovo PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) per PS5 Pro, che migliora la qualità grafica all'interno di giochi supportati. Inoltre, viene aggiunto il supporto alle emoji di tipo Unicode 17.0 che possono essere usate ora nei messaggi.

Aggiungiamo che sono stati migliorati l'usabilità e i messaggi su alcuni schermi, insieme a un generico miglioramento delle prestazioni e della stabilità di sistema, immancabile in ogni update di una console.

Forse la novità più interessante per il modello base però è l'aggiunta all'area Benvenuto: ora è possibile attivare una modalità Presentazione per mostrare lo sfondo dell'area Benvenuto a tutto schermo quando la sua console PS5 è accesa ma inattiva. L'impostazione si trova nelle opzioni dell'area Benvenuto ed è possibile indicare dopo quanto tempo la console deve essere considerata inattiva. Inoltre, è possibile impostare un album di immagini come sfondo e fare in modo che il sistema passi da un'immagine all'altra automaticamente: lo sfondo dell'area Benvenuto può essere impostato ora dalla Galleria. Infine, è stato aggiunto un nuovo sfondo per l'area Benvenuto.

Ricordiamo infine le nuove offerte sui giochi PS4 e PS5 di Mega Marzo PlayStation Store.