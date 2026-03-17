Nintendo Switch e Switch 2 sono state aggiornate: ecco tutte le novità

Ci sono infatti anche alcune funzionalità aggiuntive, tramite la versione 22.0.0 del firmware . Vediamo quali sono le novità aggiunte.

Nintendo ha pubblicato dei nuovi aggiornamenti per il software di sistema di Nintendo Switch e per il più recente Nintendo Switch 2 . Per fortuna, non si tratta del solito aggiornamento della stabilità di sistema.

L'aggiornamento di Nintendo Switch 2

Prima di tutto, sono stati cambiati il testo e le animazioni a schermo quando si carica una scheda di gioco virtuale nel menu Home. È stata poi aggiunta la possibilità di salvare delle note riguardo ai propri amici della Lista amici (la nota non è visibile agli amici) ed è possibile anche modificare la nota tramite la Nintendo Switch App, che deve essere in versione 3.3.0 o superiore.

Sono poi state aggiunte delle funzioni per GameChat, come l'abilità di invitare amici in una stanza GameChat all'interno della quale ci si trova (ma alcuni amici potrebbero avere dei blocchi che impediscono loro di essere invitati). Inoltre, anche gli amici che non hanno completato il setup iniziale di GameChat possono ora essere invitati (di nuovo, alcuni potrebbero essere bloccati, ad esempio se i loro account sono sotto revisione): viene però precisato che quest'ultimo cambiamento potrebbe richiedere un po' di tempo, anche dopo aver aggiornato la console. Infine, sono stati inseriti dei miglioramenti alla qualità della condivisione video di GameChat quando espansa.

Si somma poi la possibilità di far andare avanti e indietro di dieci secondi i video a tutto schermo visualizzati in News o nel Nintendo eShop (con ZL e ZR). È stata anche aggiunta l'opzione di aggiungere Clip video, Video salvati come screenshot e screenshot con l'aggiunta di testo in "Upload automatici" all'interno del menu Album.

La funzione Da voce a testo di GameChat Voice ora supporta anche il Portoghese (Portogallo) e il Russo. Inoltre, la funzione Da testo a voce ora è in grado di leggere i testi nell'Album e durante il primo avvio della console. Si somma la possibilità di visualizzare la capacità di archiviazione per tipo di dati per la memoria di sistema e la scheda microSD Express.

Continuiamo con l'aggiunta della possibilità di eseguire un test audio quando è selezionato "PCM lineare 5.1 Surround" per l'opzione Uscita audio TV in Audio, con una modifica alla regione "Hong Kong/Taiwan/Corea del Sud" in "Hong Kong/Taiwan/Corea del Sud/Sud-est asiatico" in Dispositivo, l'aggiunta dell'opzione "Handheld Mode Boost" in Gestione software Nintendo Switch nelle impostazioni di Sistema. L'opzione Handheld Mode Boost farà sì che i software per Switch compatibili vengano eseguiti come se fossero in modalità TV; però, c'è il rischio che alcune funzionalità possano risentirne.

Le seguenti funzionalità sono poi state aggiunte alla Modalità aereo: quando la Modalità aereo è attivata, le preferenze precedentemente impostate per Bluetooth, Wi-Fi o NFC durante la Modalità aereo verranno salvate e applicate. Anche la possibilità di abilitare o disabilitare individualmente Bluetooth, Wi-Fi o NFC durante la Modalità aereo dalle Impostazioni rapide è ora presente.

Tra le ultime novità troviamo l'aggiunta della possibilità di visualizzare una notifica nell'applicazione per dispositivi smart Filtro famiglia per Nintendo Switch quando il PIN del Filtro famiglia viene inserito correttamente sulla console. È inoltre possibile configurare l'invio di una notifica push sul proprio dispositivo smart. L'app deve essere alla versione 2.4.0 o superiore per utilizzare questa funzionalità. Chiudiamo con i classici miglioramenti generali alla stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente.

Segnaliamo infine che Nintendo Switch 2 è in offerta su AliExpress: console e bundle Pokémon scontati per l'Anniversario.