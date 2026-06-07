Super Mario Galaxy - Il Film ha superato 1 miliardo di dollari di incasso

Dopo il grande successo del primo Super Mario Bros. Il Film, anche il seguito entra nell'esclusivo club dei film animati che hanno superato il miliardo di dollari, dando ulteriore consistenza alla spinta di Nintendo e Illumination verso la traduzione cinematografica dei franchise videoludici della compagnia giapponese.

Il risultato era ormai a portata di mano e nelle ore scorse è stato infatti raggiunto: Super Mario Galaxy - Il Film ha superato un miliardo di dollari di incasso in tutto il mondo, dopo 10 settimane dal lancio nei cinema e un andamento sempre estremamente positivo.

Stroncato dalla critica, amato dal pubblico

Super Mario Galaxy - Il Film è ancora dietro il predecessore in termini di ricavi totali, con quest'ultimo che ha raccolto in totale 1,36 miliardi di dollari in tutto il mondo, ma si conferma essere il film più remunerativo del 2026 e ha le carte in regola per raggiungere i risultati del primo capitolo.

Il nuovo film animato di Nintendo e Illumination aveva superato 190 milioni di dollari negli USA già nei primi cinque giorni di lancio nello scorso aprile, per poi però rallentare un po', tanto da mettere in dubbio la possibilità di raggiungere questo traguardo.

Nonostante una critica piuttosto avversa, che ha accolto molto negativamente il film, il pubblico evidentemente ha continuato a fiondarsi al cinema e con il miliardo di dollari è assai probabile che Nintendo decida di procedere anche con un terzo film della serie.

Nel frattempo, il prossimo progetto cinematografico annunciato da Nintendo è il film live action di The Legend of Zelda, che ha la data di uscita fissata per il 30 aprile 2027.