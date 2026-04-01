"Squadra che vince non si cambia" è uno dei motti più famosi e influenti di tutti i tempi. Vale per lo sport, ma anche per il cinema e i videogiochi: se quello che hai fatto è piaciuto ed è andato bene, perché cambiare? Nel caso di Super Mario Bros. il film, oltretutto, Nintendo e Illumination erano riusciti in un colpo solo a far dimenticare il disastroso film con Bob Hoskins e John Leguizamo e a mettere d'accordo fan storici e nuovi appassionati. Un successo su tutta la linea, quindi, che infatti ha portato le due compagnie a registrare incassi da record.
Caparezza, forse, è meno famoso del proverbio di cui sopra, ma il suo "Il secondo album è sempre il più difficile" è un assioma altrettanto potente, che sottolinea in maniera ironica di quanto sia difficile ripetersi, soprattutto quando occorre non solo fare qualcosa di buono, ma qualcosa in grado di soddisfare le aspettative.
Super Mario Galaxy: Il film è un ottimo esempio di entrambi questi modi di dire. Perché da una parte abbiamo una pellicola che riprende lo stile leggero, la dinamicità e il citazionismo del primo film, dall'altra forse gli manca quel pizzico di magia che ci aveva fatto così apprezzare il debutto del 2023.
Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana
Super Mario Galaxy: Il film inizia poco dopo la fine del precedente film: con Bowser sconfitto e in cerca di redenzione, Mario e Luigi sono ormai perfettamente integrati all'interno di un Regno dei Funghi governato in modo capace da Peach. Luigi ha finalmente acquisito un po' di sicurezza, mentre Mario comincia a nutrire sentimenti per la Principessa che, a sua volta, vorrebbe conoscere qualcosa di più del suo passato. La tranquillità dei nostri eroi viene interrotta da uno sfavillotto che è riuscito a sfuggire a Bowser Jr., il figlio di Bowser che ha attaccato la principessa Rosalina e i suoi "bambini" per sfruttarne l'enorme potere.
Peach non ci penserà due volte prima di mettersi in viaggio alla ricerca della collega principessa, lasciando ai due idraulici il compito di vegliare sul Regno in sua vece. Ovviamente le cose andranno presto a scatafascio e i protagonisti, assieme a tutta una serie di compagni presa di peso dall'immaginario della grande N, vivranno una vibrante avventura che li porterà a visitare ogni angolo della galassia nintendiana, in un mix di situazioni sempre diverso e fantasioso, in grado di coniugare umorismo, citazionismo e azione.
Marioverse
Quello che al film riesce benissimo, infatti, è di fare da collante a 40 anni non solo di Super Mario, ma di Nintendo in generale. Super Mario Galaxy: Il film, infatti, non è "solo" una collezione di citazioni prese dal Regno dei Funghi, ma ospita anche tanti rimandi alla storia della grande N, da periferiche e giochi del passato, passando per personaggi più o meno famosi.
Similmente alla prima pellicola, per godersi queste montagne russe di emozioni, bisogna un po' staccare la spina e non chiedersi perché si passa da un pianeta all'altro, da una situazione alla successiva senza soluzione di continuità. Per unire l'universo mariesco Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto hanno trovato un fil rouge flebile, che sballottola Mario e soci da una parte all'altra della galassia senza troppi problemi e facendosi ben poche domande. Questo perché funziona, principalmente grazie al ritmo forsennato, alle musiche sempre presenti e al bombardamento incessante di citazioni visive e sonore che, assieme alle risate, fanno da collante della pellicola.
Tornando alla metafora musicale, Super Mario Galaxy: Il film è un album formato da tanti singoli messi assieme, non un'opera più concettuale nella quale le tracce hanno ragione di esistere principalmente se ascoltate in sequenza. Alla fine della pellicola l'impressione è quella di aver visto tantissime scene da "meme" che funzionano benissimo prese a sé stanti, unite tra di loro grazie a questo viaggio galattico e fuori dagli schemi.
Ma Super Mario Galaxy?
La galassia del titolo, quindi, è più l'ambientazione della pellicola che l'ispirazione del tutto. Sfavillotti e Rosalina a parte, sono davvero pochi i rimandi ai due bellissimi videogiochi dell'era Wii. È la galassia di Super Mario, il marioverse per l'appunto, il protagonista del film, non il videogioco che "casualmente" si chiama proprio Super Mario Galaxy.
Visto l'obiettivo della pellicola, ovvero riunire tutti l'immaginario del Regno dei Funghi, "raccontare" un solo videogioco sarebbe stato riduttivo, Invece ci sono citazioni da Mario Kart, dai capitoli in 2D, da Sunshine e, ovviamente, anche dai Galaxy, ma i due capolavori per Wii sono solo uno dei pezzi del puzzle, non quello principale.
Una montagna russa di emozioni
Dopo questa montagna russa di emozioni le sensazioni sono piacevoli, i 98 minuti di pellicola scorrono, infatti, veloci, tra una risata, una citazione e un piccolo colpo di scena. La formula, quindi, è la stessa del primo capitolo: una sequenza serrata di scene spettacolari che convergono verso il gran finale. Quello che forse manca un po' a Super Mario Galaxy: Il film è quel pizzico di cuore che il primo film aveva e che ha regalato un finale che, per quanto telefonato, riusciva ad emozionare, tra il momento spettacolare della stella dell'invincibilità e il piccolo spaccato di vita familiare.
Qui manca un po' sia quel crescendo, sia la sensazione di novità, nonostante l'azione a schermo sia sempre molto spettacolare e piena di riferimenti per i fan. Fan che sono nuovamente, assieme ai più piccoli, il target principale di un film che va a scavare negli archivi di Nintendo per le sue scene più gustose, tagliando però fuori dal suo umorismo e dalla sua epicità una buona fetta di pubblico.
Conclusioni
Multiplayer.it
7.0
Super Mario Galaxy: Il film è il degno seguito del film campione di incassi del 2023. Riprende il ritmo, l'umorismo e il citazionismo del capostipite e li espande all'interno non solo del Regno dei Funghi, ma di una Galassia che lambisce sempre più proprietà intellettuali di Nintendo. Il risultato è un nuovo viaggio al cardiopalma che è una montagna russa di azione, risate ed emozioni, che non mancherà di intrattenere bambini, fan di Nintendo e del film di Super Mario per tutta l'ora e 38 minuti della proiezione. Tutti gli altri resteranno spiazzati dal grande citazionismo e della leggerezza dell'intreccio e probabilmente non riusciranno ad apprezzare questo coloratissimo e rumorosissimo frullato di situazioni.
PRO
- Decine, se non centinaia di gustose citazioni
- L'umorismo di Illumination è una garanzia di sorrisi
- Parte in quarta e non c'è un attimo di pausa
CONTRO
- Intreccio leggerino
- Le scene finali mancano un po' di pathos
- Se non si capiscono le citazioni si perde molto