"Squadra che vince non si cambia" è uno dei motti più famosi e influenti di tutti i tempi. Vale per lo sport, ma anche per il cinema e i videogiochi: se quello che hai fatto è piaciuto ed è andato bene, perché cambiare? Nel caso di Super Mario Bros. il film, oltretutto, Nintendo e Illumination erano riusciti in un colpo solo a far dimenticare il disastroso film con Bob Hoskins e John Leguizamo e a mettere d'accordo fan storici e nuovi appassionati. Un successo su tutta la linea, quindi, che infatti ha portato le due compagnie a registrare incassi da record.

Caparezza, forse, è meno famoso del proverbio di cui sopra, ma il suo "Il secondo album è sempre il più difficile" è un assioma altrettanto potente, che sottolinea in maniera ironica di quanto sia difficile ripetersi, soprattutto quando occorre non solo fare qualcosa di buono, ma qualcosa in grado di soddisfare le aspettative.

Super Mario Galaxy: Il film è un ottimo esempio di entrambi questi modi di dire. Perché da una parte abbiamo una pellicola che riprende lo stile leggero, la dinamicità e il citazionismo del primo film, dall'altra forse gli manca quel pizzico di magia che ci aveva fatto così apprezzare il debutto del 2023.