Poco F8 Ultra e Pro calano di prezzo su AliExpress: puoi acquistarli in offerta con questi codici sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il prezzo di Poco F8 Ultra e Poco F8 Pro:
- Poco F8 Ultra: sconto di 55€ con il coupon ITCD55, costo finale di 642,90€
- Poco F8 Pro: sconto di 40€ con il coupon ITCD40, costo finale di 409,00€
Poco F8 Pro rappresenta una soluzione equilibrata, con display da 6,59" e dimensioni più contenute. Integra il processore Snapdragon 8 Elite e 12 GB di RAM, offrendo ottime prestazioni per uso quotidiano. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 MP con OIS e una frontale da 20 MP.
Ulteriori dettagli
Poco F8 Ultra, invece, punta al massimo delle prestazioni e delle dimensioni. Con un display da ben 6,9 pollici e un peso fino a 220 g, rientra pienamente nella categoria dei phablet. È alimentato dal più potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da fino a 16 GB di RAM, garantendo prestazioni superiori.
Anche il comparto fotografico migliora: sensore principale sempre da 50 MP ma più grande e luminoso, e una fotocamera frontale da 32 MP. Entrambi montano HyperOS 3.
Per approfondire maggiormente le caratteristiche di Poco F8 Pro, ti invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione, in modo tale da avere una visione più completa e globale dello smartphone.