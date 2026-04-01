Poco F8 Ultra e Pro calano di prezzo su AliExpress: puoi acquistarli in offerta con questi codici sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il prezzo di Poco F8 Ultra e Poco F8 Pro:

Poco F8 Ultra: sconto di 55€ con il coupon ITCD55, costo finale di 642,90€

con il coupon ITCD55, Poco F8 Pro: sconto di 40€ con il coupon ITCD40, costo finale di 409,00€

Poco F8 Pro rappresenta una soluzione equilibrata, con display da 6,59" e dimensioni più contenute. Integra il processore Snapdragon 8 Elite e 12 GB di RAM, offrendo ottime prestazioni per uso quotidiano. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 MP con OIS e una frontale da 20 MP.