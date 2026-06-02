Lo smartphone vivo X200 FE è in super sconto su AliExpress: ecco diversi codici

Lo smartphone vivo X200 FE è attualmente su AliExpress a 543,09 €, ma con i codici SSIT70, MULTI70 o ITSS70 potrai risparmiare altri 70 €. Non è tutto, perché potrai usufruire dei PayPal Discount: in questo caso risparmierai altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
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Autonomia notevole e materiali di qualità
Lo smartphone utilizza un processore Dimensity 9300+, mentre la batteria ha una capacità di 6500 mAh con ricarica FlashCharge da 90W. Il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con ZEISS: troviamo una fotocamera principale da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP e una fotocamera frontale da 50 MP. Il display LTPO da 1,5K ha una luminosità di picco di 5000 nit.
Se cerchi uno smartphone con fotocamere ottime e una buona autonomia, questo prodotto è decisamente adatto. Tuttavia, sappi che l'hardware non è da top di gamma; puoi saperne di più leggendo la nostra recensione.
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