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Lo smartphone vivo X200 FE è in super sconto su AliExpress: ecco diversi codici

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone vivo X200 FE con spedizione dall'Italia e una serie di codici speciali da poter riscattare.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/06/2026
Vivo X200 FE

Lo smartphone vivo X200 FE è attualmente su AliExpress a 543,09 €, ma con i codici SSIT70, MULTI70 o ITSS70 potrai risparmiare altri 70 €. Non è tutto, perché potrai usufruire dei PayPal Discount: in questo caso risparmierai altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal primo al 10 giugno fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi, e non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Autonomia notevole e materiali di qualità

Lo smartphone utilizza un processore Dimensity 9300+, mentre la batteria ha una capacità di 6500 mAh con ricarica FlashCharge da 90W. Il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con ZEISS: troviamo una fotocamera principale da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP e una fotocamera frontale da 50 MP. Il display LTPO da 1,5K ha una luminosità di picco di 5000 nit.

vivo X200 FE
vivo X200 FE

Se cerchi uno smartphone con fotocamere ottime e una buona autonomia, questo prodotto è decisamente adatto. Tuttavia, sappi che l'hardware non è da top di gamma; puoi saperne di più leggendo la nostra recensione.

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