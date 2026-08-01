Il processore AMD Ryzen 7 9850X3D è in sconto su AliExpress: spedizione veloce e zero dazi extra

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Ottime prestazioni

Questo processore si basa sull'architettura Zen 5 e dispone di 8 core e 16 thread per offrire un buon equilibrio tra potenza di calcolo e gestione efficiente dei carichi di lavoro multitasking. Inoltre, vanta un'ampia dotazione di cache, che raggiunge un totale di 104 MB tra L2 e L3. La frequenza massima in boost è fino a 5,6 GHz per una reattività elevata, mentre il TDP è fissato a 120 W.

Infine, il processore utilizza il socket AM5 ed è compatibile con le piattaforme più recenti di AMD. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.