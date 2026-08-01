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Il processore AMD Ryzen 7 9850X3D è in sconto su AliExpress: spedizione veloce e zero dazi extra

Tra le offerte di AliExpress troviamo la CPU AMD Ryzen 7 9850X3D. Utilizzando i seguenti codici potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/08/2026
Processore AMD Ryzen 7 9850X3D

Su AliExpress è attualmente disponibile il processore AMD Ryzen 7 9850X3D in occasione della Giornata delle Spedizioni Locali. La CPU costa 419,06 €, ma con il codice ITSC45 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide da oggi 1° agosto, ma ti suggeriamo di approfittarne quanto prima: il prodotto potrebbe non essere più disponibile e i coupon potrebbero finire presto. La Giornata delle Spedizioni Locali propone sconti fino al 60% e, soprattutto, garantisce spedizioni veloci e zero dazi extra. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ottime prestazioni

Questo processore si basa sull'architettura Zen 5 e dispone di 8 core e 16 thread per offrire un buon equilibrio tra potenza di calcolo e gestione efficiente dei carichi di lavoro multitasking. Inoltre, vanta un'ampia dotazione di cache, che raggiunge un totale di 104 MB tra L2 e L3. La frequenza massima in boost è fino a 5,6 GHz per una reattività elevata, mentre il TDP è fissato a 120 W.

Le nuove offerte AliExpress sono arrivate: riscatta i coupon prima che finiscano Le nuove offerte AliExpress sono arrivate: riscatta i coupon prima che finiscano

Infine, il processore utilizza il socket AM5 ed è compatibile con le piattaforme più recenti di AMD. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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