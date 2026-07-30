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Le nuove offerte AliExpress stanno arrivando: riscatta subito i coupon prima che finiscano

Le prossime offerte AliExpress sono in arrivo: non aspettare e riscatta già da ora i coupon. Quando arriverà il prodotto perfetto, potrai usarli sapendo che lo sconto è garantito.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/07/2026
Immagine di coupon

Manca poco alle nuove offerte AliExpress: la Giornata delle Spedizioni Locali sta per iniziare con tante promozioni e opportunità di risparmio. Le promozioni saranno attive precisamente a partire dalla mezzanotte del 1° agosto, quindi tra poche ore. Per l'occasione, ti proponiamo già da ora tutti i coupon disponibili da riscattare, così potrai assicurarti gli sconti in anticipo e utilizzarli senza preoccuparti che vadano esauriti.

Specifichiamo infatti che i coupon più convenienti tendono ad esaurirsi molto presto, quindi è l'occasione perfetta per riscattarli e utilizzarli durante l'evento. Tutte le offerte saranno disponibili precisamente a questo link.

Tutti i coupon da riscattare

Di seguito trovi il riepilogo dei codici da riscattare:

  • ITSC60: 60 € di sconto per ordini superiori a 479 €
  • ITSC45: 45 € di sconto per ordini superiori a 359 €
  • ITSC30: 30 € di sconto per ordini superiori a 239 €
  • ITSC20: 20 € di sconto per ordini superiori a 149 €
  • ITSC11: 11 € di sconto per ordini superiori a 79 €
  • ITSC06: 6 € di sconto per ordini superiori a 45 €
  • ITSC02: 2 € di sconto per ordini superiori a 18 €

Come ti abbiamo anticipato, suggeriamo di riscattare i coupon prima che l'evento inizi, dato che si esauriranno rapidamente e sono a numero limitato. Inoltre, cliccando sul link potrai già vedere quali coupon sono disponibili.

#Sconti
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