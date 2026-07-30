Le nuove offerte AliExpress stanno arrivando: riscatta subito i coupon prima che finiscano

Manca poco alle nuove offerte AliExpress: la Giornata delle Spedizioni Locali sta per iniziare con tante promozioni e opportunità di risparmio. Le promozioni saranno attive precisamente a partire dalla mezzanotte del 1° agosto, quindi tra poche ore. Per l'occasione, ti proponiamo già da ora tutti i coupon disponibili da riscattare, così potrai assicurarti gli sconti in anticipo e utilizzarli senza preoccuparti che vadano esauriti.
Specifichiamo infatti che i coupon più convenienti tendono ad esaurirsi molto presto, quindi è l'occasione perfetta per riscattarli e utilizzarli durante l'evento. Tutte le offerte saranno disponibili precisamente a questo link.
Tutti i coupon da riscattare
Di seguito trovi il riepilogo dei codici da riscattare:
- ITSC60: 60 € di sconto per ordini superiori a 479 €
- ITSC45: 45 € di sconto per ordini superiori a 359 €
- ITSC30: 30 € di sconto per ordini superiori a 239 €
- ITSC20: 20 € di sconto per ordini superiori a 149 €
- ITSC11: 11 € di sconto per ordini superiori a 79 €
- ITSC06: 6 € di sconto per ordini superiori a 45 €
- ITSC02: 2 € di sconto per ordini superiori a 18 €
Come ti abbiamo anticipato, suggeriamo di riscattare i coupon prima che l'evento inizi, dato che si esauriranno rapidamente e sono a numero limitato. Inoltre, cliccando sul link potrai già vedere quali coupon sono disponibili.