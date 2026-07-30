Guillermo del Toro è un fan di Dead Cells e ha una richiesta per gli autori: ecco la risposta

Guillermo del Toro è un grande fan di Dead Cells, ci gioca parecchio e ha avanzato una richiesta agli autori che ha a che fare con la struttura stessa del metroidvania in stile roguelike.

"Odio il respawn, perché riesci ad arrivare a circa trentacinque livelli e poi devi ricominciare da capo", ha detto del Toro. "Diventi più veloce, certo, ma per favore fate una versione senza respawn per noi più anziani, per i giocatori della terza età. Sono disponibile. Contattatemi e mandatela, vi prego. Ve lo chiedo in ginocchio!"

"Vorremmo ufficialmente aggiungere questo momento al nostro personale Cabinet of Curiosities", hanno risposto i ragazzi di Motion Twin, citando proprio un'opera del regista messicano. "Siamo sorpresi e davvero onorati di sapere che il signor del Toro gioca a Dead Cells, e possiamo persino aiutarlo subito!"

"In Dead Cells, infatti, esiste una Modalità Assist! Questa modalità permette di resuscitare all'inizio del bioma corrente o dal checkpoint più vicino, invece di dover ricominciare l'intera partita."

"Grazie mille, Guillermo, per le tue gentili parole e per il tempo che hai dedicato al nostro gioco. Speriamo che questo piccolo messaggio possa esserti d'aiuto!"