Il noto leaker NateTheHate ha riferito che Intergalactic: The Heretic Prophet avrebbe un periodo di uscita: stando alle sue informazioni, il nuovo titolo sviluppato da Naughty Dog dovrebbe approdare su PS5 nel corso del 2027.

Autore di numerose anticipazioni che si sono rivelate fondate, vedi di recente l'annuncio del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nate ha spiegato che il target che lo studio si è prefissato come finestra di lancio è appunto quello del prossimo anno.

Chiaramente si tratta di un obiettivo stabilito internamente, che non è stato comunicato ufficialmente al pubblico e che potrebbe cambiare a fronte di eventuali difficoltà, anche se le recenti voci sul crunch fanno pensare ci sia l'intenzione di rispettare queste scadenze.

Lo scorso dicembre, infatti, hanno cominciato a circolare rumor in merito al fatto che Naughty Dog stesse procedendo troppo a rilento con il progetto e per questo abbia ordinato ai propri dipendenti di affrontare un periodo di straordinari per imprimere la necessaria accelerazione.