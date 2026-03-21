Intergalactic: The Heretic Prophet comprende una nota attrice di The Last of Us nel cast

Neil Druckmann ha interrotto il lungo silenzio radio recente con un messaggio che sembra riferire una novità importante per il cast di Intergalactic: The Heretic Prophet, che comprende a quanto pare anche una nota attrice tratta da The Last of Us.

Sembra dunque che anche Merle Dandridge faccia parte del cast della nuova mega-produzione di Naughty Dog, e si tratta di un ritorno importante nel team di PlayStation Studios, considerando che questa è stata il modello di Marlene, personaggio ricorrente in The Last of Us Parte I e The Last of Us Parte II.

È evidente che Druckmann e Naughty Dog hanno voluto andare sul sicuro, arruolando anche una persona che conoscono bene e con cui hanno avuto modo di lavorare in precedenza, che si sta prestando al motion capture per uno dei personaggi di Intergalactic: The Heretic Prophet.