Intergalactic: The Heretic Prophet comprende una nota attrice di The Last of Us nel cast

Neil Druckmann ha interrotto il lungo silenzio radio recente con un messaggio che sembra riferire una novità importante per il cast di Intergalactic: The Heretic Prophet, che comprende a quanto pare anche una nota attrice tratta da The Last of Us.
Sembra dunque che anche Merle Dandridge faccia parte del cast della nuova mega-produzione di Naughty Dog, e si tratta di un ritorno importante nel team di PlayStation Studios, considerando che questa è stata il modello di Marlene, personaggio ricorrente in The Last of Us Parte I e The Last of Us Parte II.
È evidente che Druckmann e Naughty Dog hanno voluto andare sul sicuro, arruolando anche una persona che conoscono bene e con cui hanno avuto modo di lavorare in precedenza, che si sta prestando al motion capture per uno dei personaggi di Intergalactic: The Heretic Prophet.
Quale personaggio interpreta?
D'altra parte, Dandridge è una personalità nota nell'ambito videoludico in generale, avendo interpretato anche il ruolo di Alyx Vance in Half-Life, oltre a diverse altre produzioni di notevole livello, dunque è un'altra aggiunta ad un cast che sembra di grande profilo.
Per il momento non ci sono informazioni precise sul ruolo interpretato dall'attrice, né sul gioco in lavorazione, che continua a progredire nella massima segretezza dopo il primo trailer di presentazione.
Nel messaggio, riportato qui sopra, Druckmann si limita a riferire che "Merle Dandridge è un tesoro nazionale", però con la parola "nazionale" cancellata e corretta con "intergalattico", facendo capire che l'attrice sta lavorando a Intergalactic: The Heretic Prophet.
La vediamo dotata della tipica tuta da motion capture, dunque evidentemente sta effettuando delle riprese per il suo nuovo personaggio, a cui potrebbe dare anche la voce.
L'ultima notizia riportata sul gioco risale allo scorso dicembre, quando sembrava che il progetto dovesse accelerare e il crunch fosse già partito presso Naughty Dog.