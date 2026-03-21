I migliori soulslike in due dimensioni

L'impatto di Dark Souls (e di Demon's Souls prima di lui) sull'intero mondo videoludico è stato davvero immenso. FromSoftware, con i soulslike, non soltanto ha inventato un nuovo sottogenere degli action RPG, tutt'oggi popolarissimo, ma, con alcune delle sue trovate di gameplay, ha influenzato parecchi altri generi anche distanti da questa formula. Sono sempre di più gli action che adottano anche solo in piccola parte alcune meccaniche tratte da questi titoli, tra i contrattacchi e il sistema dei falò, e questi si sono diffusi persino in generi all'apparenza distanti, come dimostra ad esempio Clair Obscur: Expedition 33, che è un classico JRPG a turni.

Di soulslike creati da nuovi team volenterosi di emulare i titoli di FromSoftware ne vediamo davvero tanti ogni anno ormai, ma tra questi ce ne sono alcuni che decidono di non seguire pedissequamente tale formula, rinunciando a un elemento che all'apparenza sembrerebbe fondamentale: la terza dimensione. Così sono nati i soulslike completamente in due dimensioni.

Potremmo definirli "un sottogenere del sottogenere", ma questi soulslike in 2D hanno preso sempre più piede nel corso degli anni e ormai ne esistono davvero parecchi, con alcuni che sono davvero di qualità eccellente. Solitamente poi i soulslike in 2D sono ibridati con un altro famoso genere nato per funzionare al meglio senza la terza dimensione: i metroidvania. Da questi ultimi, infatti, gran parte di questi titoli 2D riprende soprattutto la struttura delle mappe, su cui poi vengono innestate le tipiche meccaniche dei soulslike.

Attenzione però, perché anche in questo caso il confine tra diversi generi è molto labile. Tra i giochi che abbiamo scelto ci sono infatti soltanto quelli "più puri", ovvero che si avvicinano il più possibile alle meccaniche e soprattutto alla filosofia dei soulslike, per questo non ci saranno esperienze come i due Hollow Knight o Dead Cells che, seppur abbiano diverse meccaniche in comune, alla radice sono molto più dei metroidvania, con anche diverse importanti fasi platform.

Fatta questa precisazione, andiamo a scoprire quali sono i migliori soulslike in 2D arrivati a noi fino a oggi.