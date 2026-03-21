Anche PlayStation avrà la sua tecnologia di Frame Generation dice Mark Cerny, su PS5 Pro o PS6?

Finora, però, PS5 Pro non ha presentato tecnologie di frame generation che sono invece presenti su PC, ma Cerny ha riferito che anche l'FSR Frame Generation di AMD rientra fra le tecnologie sviluppate in collaborazione con Sony, e verrà tradotta in qualche modo sulle console PlayStation.

Si tratterebbe di un altro prodotto derivato dalla collaborazione tra Sony e AMD all'interno di Project Amethyst , che ha portato proprio in questo periodo anche all'elaborazione della nuova versione di PSSR , con sensibili miglioramenti nella tecnologia di upscale della risoluzione attraverso intelligenza artificiale.

Digital Foundry ha avuto modo di intervistare Mark Cerny , system architect di PlayStation, il quale ha confermato che anche PlayStation avrà una sua tecnologia di Frame Generation da applicare alle console, forse a PS5 Pro o direttamente a PS6 , a questo punto.

Generazione di frame a base di IA

"Giusto per chiarire alcuni dettagli sulla collaborazione con AMD, il nuovo sistema di PSSR utilizza lo stesso algoritmo principale usato da FSR Redstone Upscaling (per evitare confusione, utilizzerò i nuovi nomi invece di FSR4)", ha spiegato Cerny a Digital Foundry.

"FSR Frame Generation è anch'essa basata su una tecnologia sviluppata in collaborazione. Sono molto felice dei progressi fatti e una libreria equivalente di frame generation arriverà a un certo punto anche sulle piattaforme PlayStation".

Tuttavia, Cerny non ha potuto riferire più precisamente quando questa tecnologia potrà arrivare e nemmeno su quali piattaforme. Ha confermato che non sono previste altre novità in arrivo nel corso del 2026, dunque evidentemente la Frame Generation su PlayStation sarebbe prevista almeno per il 2027, cosa che potrebbe inserirla direttamente nell'ottica della prossima generazione, dunque forse PS6 e la presunta PlayStation portatile.

La Frame Generation è una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che crea frame intermedi tra quelli renderizzati dalla GPU, cosa che punta ad aumentare i frame al secondo percepiti nei videogiochi senza gravare eccessivamente sulla scheda video.

Il sistema può comportare problemi come artefatti video o instabilità nel frame-rate, ma sta migliorando di versione in versione, con la più recente da parte di AMD inserita all'interno di FSR Redstone che dovrebbe fornire la base anche per la versione PlayStation di tale tecnologia.

Di recente, Cerny ha voluto specificare come l'FSR 4.1 di AMD è frutto della collaborazione con Sony e ha riflessi diretti all'interno del nuovo PSSR per PS5 Pro.