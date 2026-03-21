Se ami le avventure inquietanti, Fort Solis costa pochissimo su Instant Gaming

Se ami le avventure narrative, Fort Solis per PC costa solo 1,57 € invece di 25 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un'esperienza coinvolgente ma breve
In questa avventura narrativa vestirai i panni dell'ingegnere Jack Leary. Dopo aver risposto a una strana richiesta di soccorso da parte di una base mineraria, Jack raggiunge Fort Solis, ricca di misteri ed eventi inquietanti. La storia è suddivisa in capitoli ed è arricchita da registrazioni audio, video di sorveglianza ed elementi del passato, nonché diari video registrati dall'equipaggio. Nel complesso, si tratta di un'avventura affascinante, caratterizzata da una direzione davvero competente e un comparto tecnico in Unreal Engine 5 che sorprende per la qualità.
L'avventura procede con ritmi lenti, ma è molto breve. Inoltre, i più esigenti devono tenere a mente che il gameplay è estremamente limitato e potrebbero imbattersi anche in alcuni problemi con le prestazioni. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. Non tutti gli utenti hanno apprezzato questo gioco, ma a poco più di 1 € ha senso recuperarlo ed è più che godibile per gli appassionati del genere.