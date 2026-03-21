Se ami le avventure inquietanti, Fort Solis costa pochissimo su Instant Gaming

Se ami le avventure narrative, Fort Solis per PC costa solo 1,57 € invece di 25 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'esperienza coinvolgente ma breve

In questa avventura narrativa vestirai i panni dell'ingegnere Jack Leary. Dopo aver risposto a una strana richiesta di soccorso da parte di una base mineraria, Jack raggiunge Fort Solis, ricca di misteri ed eventi inquietanti. La storia è suddivisa in capitoli ed è arricchita da registrazioni audio, video di sorveglianza ed elementi del passato, nonché diari video registrati dall'equipaggio. Nel complesso, si tratta di un'avventura affascinante, caratterizzata da una direzione davvero competente e un comparto tecnico in Unreal Engine 5 che sorprende per la qualità.

L'avventura procede con ritmi lenti, ma è molto breve. Inoltre, i più esigenti devono tenere a mente che il gameplay è estremamente limitato e potrebbero imbattersi anche in alcuni problemi con le prestazioni. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. Non tutti gli utenti hanno apprezzato questo gioco, ma a poco più di 1 € ha senso recuperarlo ed è più che godibile per gli appassionati del genere.