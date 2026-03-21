Nintendo Switch 2 con potenziamento modalità portatile migliora i giochi ma riduce la batteria

In sostanza, il sistema fa funzionare i giochi Switch 1 su Nintendo Switch 2 in modalità TV, come se la console fosse nel Dock , anche se si continua ad utilizzare in portabilità, incrementando in questo modo risoluzione e frame-rate in base alle impostazioni originali dei singoli titoli.

La funzione "potenziamento modalità portatile" è stata introdotta con il recente aggiornamento di Nintendo Switch 2 che ha portato il sistema alla versione 22.0.0, mettendo a frutto il maggiore potenziale dell'hardware della nuova console su quei giochi che non hanno ricevuto un update specifico.

Un prezzo da pagare per i miglioramenti

Come abbiamo visto riportando le istruzioni su come attivare questa funzione, l'opzione porta a incrementi di risoluzione, livello di dettaglio e prestazioni che sfruttano l'hardware più potente di Nintendo Switch 2 e il display a 1080p.



Nella schermata di attivazione dell'opzione sono presenti vari avvisi che riportano come i giochi possano reagire in maniera non ottimale alla funzionalità e che questa può ridurre la durata della batteria, cosa che in effetti è stata confermata da alcune prove empiriche.

Varie testimonianze su Reddit e anche provenienti da prove registrate in video mostrano che, in effetti, la durata della batteria di Nintendo Switch 2 si riduce sensibilmente: giocando a DOOM (il reboot) con il boost attivato, per esempio, la console riduce l'autonomia da circa 5 ore e 5 minuti a 3 ore e 43 minuti, con una riduzione di circa il 23%.

Detto questo, tutti sono sostanzialmente concordi nel riferire che valga comunque la pena: i miglioramenti applicati ai giochi non specificamente ottimizzati per Nintendo Switch 2 risultano infatti mediamente molto visibili e possono valere la riduzione nella durata della batteria.

A proposito di questa, di recente è emersa la possibilità che in Europa potrebbe arrivare un nuovo modello di Nintendo Switch 2 dotato di batteria sostituibile, per adempiere alle regole imposte dalla Comunità Europea.