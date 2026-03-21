Nintendo Switch 2 con potenziamento modalità portatile migliora i giochi ma riduce la batteria

L'attivazione della nuova funzione di potenziamento modalità portatile introdotta in Nintendo Switch 2 porta notevoli miglioramenti su molti giochi per Switch 1, tuttavia riduce sensibilmente la durata della batteria, come d'altra parte viene riferito anche nelle avvertenze di Nintendo.
La funzione "potenziamento modalità portatile" è stata introdotta con il recente aggiornamento di Nintendo Switch 2 che ha portato il sistema alla versione 22.0.0, mettendo a frutto il maggiore potenziale dell'hardware della nuova console su quei giochi che non hanno ricevuto un update specifico.
In sostanza, il sistema fa funzionare i giochi Switch 1 su Nintendo Switch 2 in modalità TV, come se la console fosse nel Dock, anche se si continua ad utilizzare in portabilità, incrementando in questo modo risoluzione e frame-rate in base alle impostazioni originali dei singoli titoli.
Un prezzo da pagare per i miglioramenti
Come abbiamo visto riportando le istruzioni su come attivare questa funzione, l'opzione porta a incrementi di risoluzione, livello di dettaglio e prestazioni che sfruttano l'hardware più potente di Nintendo Switch 2 e il display a 1080p.
This is how the handheld boost affects the battery playing Doom 2019: you go from 5 hours and 5 minutes to 3 hours and 43 minutes
by u/JampyL in NintendoSwitch2
Nella schermata di attivazione dell'opzione sono presenti vari avvisi che riportano come i giochi possano reagire in maniera non ottimale alla funzionalità e che questa può ridurre la durata della batteria, cosa che in effetti è stata confermata da alcune prove empiriche.
Varie testimonianze su Reddit e anche provenienti da prove registrate in video mostrano che, in effetti, la durata della batteria di Nintendo Switch 2 si riduce sensibilmente: giocando a DOOM (il reboot) con il boost attivato, per esempio, la console riduce l'autonomia da circa 5 ore e 5 minuti a 3 ore e 43 minuti, con una riduzione di circa il 23%.
Detto questo, tutti sono sostanzialmente concordi nel riferire che valga comunque la pena: i miglioramenti applicati ai giochi non specificamente ottimizzati per Nintendo Switch 2 risultano infatti mediamente molto visibili e possono valere la riduzione nella durata della batteria.
A proposito di questa, di recente è emersa la possibilità che in Europa potrebbe arrivare un nuovo modello di Nintendo Switch 2 dotato di batteria sostituibile, per adempiere alle regole imposte dalla Comunità Europea.