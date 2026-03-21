Nintendo Switch 2 con Mario Kart World è di nuovo in sconto e costa 388,71 € con il nostro coupon

La console Nintendo Switch 2 con Mario Kart World è su AliExpress a 448,71 €, ma con i codici MULTI60 o ITAS60 potrai risparmiare altri 60 €, spendendo in totale 388,71 €. Acquista qui Nintendo Switch 2 con Mario Kart World.
La console è venduta da Prezzo Bomba in Italia, quindi riceverai il prodotto entro pochi giorni. Specifichiamo inoltre che i prezzi riportati sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Infine, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Bundle con il gioco Mario Kart in offerta
Come saprai, si tratta della console di nuova generazione con display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. Sono stati apportati diversi miglioramenti che ti permetteranno di vivere un'esperienza ancora più godibile, dalla stabilità potenziata in modalità TV a caricamenti più rapidi. Inoltre, i nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore, oltre a una connessione più solida.
Come anticipato, il bundle include anche il gioco digitale Mario Kart World, perfetto per scoprire subito le potenzialità della nuova console. Questa offerta è disponibile per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.