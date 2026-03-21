Cosa giocherete questo weekend? Tutti su Crimson Desert o qualche altro gioco di questo ricco mese?

Siamo giunti al primo fine settimana della primavera, ormai fuori dall'inverno, almeno ufficialmente. Le giornate si allungano, il clima diventa mite e i sentimenti riemergono dal torpore, ma tutto questo non ci riguarda più di tanto perché l'interrogativo principale resta sempre lo stesso: cosa giocherete questo weekend?
Si è trattato di una settimana concentrata su una novità principale, destinata a tenere banco ancora per un po' viste le dimensioni del gioco: Crimson Desert è ovviamente l'argomento principale di discussione di questi tempi, e anche il principale indiziato come impegno di maggior rilievo per i giocatori.
Il colossale action RPG di Pearl Abyss ha avuto un lancio un po' controverso, facendo comunque registrare ottimi numeri sia su Steam che per quanto riguarda le vendite annunciate, ma con un'accoglienza incerta da parte della critica che pare abbia avuto riflessi nefasti anche sulle finanze della compagnia.
Un marzo davvero ricco
In ogni caso, Crimson Desert resta probabilmente il gioco più interessante su cui puntare tra quelli usciti proprio in questi giorni, con le valutazioni che generalmente premiano l'ampio mondo esplorabile, l'interazione e la tecnica mentre si tende a criticare il sistema di controllo un po' troppo macchinoso.
Al di là di questo, per trovare altri candidati di grosso calibro bisogna tornare alle scorse settimane, che hanno visto diverse uscite di notevole importanza, molte delle quali probabilmente ancora decisamente attive sulle nostre piattaforme.
La settimana scorsa c'è stato Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, ma è risalente a quella ancora prima, di inizio marzo, che ritroviamo titoli probabilmente ancora attivissimi, visto il loro spessore.
Tra questi menzioniamo Pokémon Pokopia, vero e proprio nuovo fenomeno nato dalla fusione tra i mostriciattoli collezionabili, Animal Crossing, Dragon Quest Builders e un po' di Viva Pinata, ma anche il micidiale Slay the Spire 2, che probabilmente ha invischiato tanti giocatori senza via di scampo, oltre a Marathon.
Insomma, anche solo considerando le uscite di marzo le possibilità sono tante, dunque cosa giocherete questo weekend?