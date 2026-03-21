Cosa giocherete questo weekend? Tutti su Crimson Desert o qualche altro gioco di questo ricco mese?

Siamo giunti al primo fine settimana della primavera, ormai fuori dall'inverno, almeno ufficialmente. Le giornate si allungano, il clima diventa mite e i sentimenti riemergono dal torpore, ma tutto questo non ci riguarda più di tanto perché l'interrogativo principale resta sempre lo stesso: cosa giocherete questo weekend?

Si è trattato di una settimana concentrata su una novità principale, destinata a tenere banco ancora per un po' viste le dimensioni del gioco: Crimson Desert è ovviamente l'argomento principale di discussione di questi tempi, e anche il principale indiziato come impegno di maggior rilievo per i giocatori.

Il colossale action RPG di Pearl Abyss ha avuto un lancio un po' controverso, facendo comunque registrare ottimi numeri sia su Steam che per quanto riguarda le vendite annunciate, ma con un'accoglienza incerta da parte della critica che pare abbia avuto riflessi nefasti anche sulle finanze della compagnia.