YouTube sta testando una funzione che vi permetterà di capire subito se un video è clickbait

YouTube sta attualmente testando una nuova funzionalità chiamata "Discover videos with Previews". Navigando su YouTube, ci si imbatte spesso in contenuti per cui titolo e miniatura sono l'unico riferimento iniziale. In alcuni casi, però, aprendo quel determinato video, ci si ritrova davanti a informazioni completamente fuorvianti o addirittura assenti: basti pensare a certe "notizie" dai titoli catastrofici che, una volta avviato il video, si rivelano prive di informazioni rilevanti. Ebbene, la nuova funzione di YouTube potrebbe dare filo da torcere agli amanti del clickbait . Vediamo meglio i dettagli.

Anteprime dei contenuti prima del click

Secondo quanto annunciato, la fase di test è attualmente in corso su dispositivi mobili e per una piccola percentuale di utenti Android. Le persone selezionate vedranno una "scheda di accesso" sulla pagina iniziale. Verranno mostrati alcuni momenti salienti dei video consigliati, con un numero di anteprime compreso tra cinque e dieci. In poche parole, l'obiettivo è quello di informare l'utente sull'argomento effettivo del video, prima che lo apra.

YouTube

"Stiamo sperimentando una nuova funzione chiamata "Scopri i video con le anteprime". Dopo aver cliccato sulla scheda di un contenuto nella tua home page, vedrai 5-10 anteprime con brevi spezzoni accattivanti tratti da video che ti sono già stati consigliati", si legge dalla pagina di supporto.

"Potrai quindi guardare il video per intero, aggiungerlo alla tua lista "Guarda più tardi" e molto altro ancora. L'esperimento è in fase di lancio per una piccola percentuale di utenti dell'app mobile per Android. Ti terremo aggiornato su eventuali espansioni future!"