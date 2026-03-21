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YouTube sta testando una funzione che vi permetterà di capire subito se un video è clickbait

La nuova funzionalità "Scopri i video con le anteprime" è attualmente in fase di test e vi permetterà di scoprire i momenti salienti di un contenuto prima ancora di aprirlo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/03/2026
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YouTube sta attualmente testando una nuova funzionalità chiamata "Discover videos with Previews". Navigando su YouTube, ci si imbatte spesso in contenuti per cui titolo e miniatura sono l'unico riferimento iniziale. In alcuni casi, però, aprendo quel determinato video, ci si ritrova davanti a informazioni completamente fuorvianti o addirittura assenti: basti pensare a certe "notizie" dai titoli catastrofici che, una volta avviato il video, si rivelano prive di informazioni rilevanti. Ebbene, la nuova funzione di YouTube potrebbe dare filo da torcere agli amanti del clickbait. Vediamo meglio i dettagli.

Anteprime dei contenuti prima del click

Secondo quanto annunciato, la fase di test è attualmente in corso su dispositivi mobili e per una piccola percentuale di utenti Android. Le persone selezionate vedranno una "scheda di accesso" sulla pagina iniziale. Verranno mostrati alcuni momenti salienti dei video consigliati, con un numero di anteprime compreso tra cinque e dieci. In poche parole, l'obiettivo è quello di informare l'utente sull'argomento effettivo del video, prima che lo apra.

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"Stiamo sperimentando una nuova funzione chiamata "Scopri i video con le anteprime". Dopo aver cliccato sulla scheda di un contenuto nella tua home page, vedrai 5-10 anteprime con brevi spezzoni accattivanti tratti da video che ti sono già stati consigliati", si legge dalla pagina di supporto.

"Potrai quindi guardare il video per intero, aggiungerlo alla tua lista "Guarda più tardi" e molto altro ancora. L'esperimento è in fase di lancio per una piccola percentuale di utenti dell'app mobile per Android. Ti terremo aggiornato su eventuali espansioni future!"

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Cosa cambierà davvero

Ma in che modo queste anteprime differiscono da quelle attuali? Ricordiamo che già oggi, scorrendo su YouTube, alcuni video si avviano automaticamente, permettendo di dare una prima occhiata. La differenza principale è che queste anteprime mostrano semplicemente l'inizio del video, senza quindi dare un'idea dell'intero contenuto.

La nuova funzione, invece, mostra più clip prese da diversi momenti, in modo da offrire una visione più chiara prima di cliccare. In questo modo potrete davvero comprendere il contenuto di un video, riducendo il rischio di clickbait. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

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