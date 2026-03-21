Samsung conferma la compatibilità tra Quick Share e AirDrop, a partire dai Galaxy S26

Dopo i Pixel 10, la compatibilità tra Quick Share e AirDrop arriva anche sui Galaxy S26 di Samsung e potrebbe estendersi presto ad altri modelli.

Non solo Google Pixel: anche gli smartphone Samsung si preparano ad accogliere la condivisione diretta di file tra Android e Apple. A confermarlo è stato un alto dirigente dell'azienda durante una conferenza stampa in Giappone. Per chi non lo sapesse, la compatibilità con AirDrop avviene tramite il framework Quick Share di Google, ma saranno i modelli Galaxy S26 ad accogliere per primi questa novità.

Come funziona la condivisione dei file Prima di tutto, non sappiamo esattamente quando AirDrop verrà implementato negli aggiornamenti del firmware, ma potrebbe avvenire a breve. Molto probabilmente potremmo aspettarci un'integrazione con l'aggiornamento One UI 8.5, anch'esso particolarmente atteso. Come anticipato, questa novità consentirà agli utenti Android di trasferire file su dispositivi Apple nelle vicinanze. Basterà semplicemente utilizzare il menu standard Quick Share, mentre i possessori di Mac, iPhone o iPad dovranno andare nelle impostazioni e selezionare "Consenti a tutti". In questo modo i Galaxy S26 potranno individuare il dispositivo nelle vicinanze e trasmettere foto, video o altri file in totale comodità. Quick Share e AirDrop Molto probabilmente l'integrazione verrà estesa anche ad altri prodotti Samsung. Lo scorso anno è stata Google a rendere Quick Share interoperabile con AirDrop, sebbene inizialmente fosse limitata ai soli Pixel 10. Successivamente, l'estensione di Quick Share è stata trasformata in un'app completa aggiornata tramite Play Store, rendendo così possibile la compatibilità su altri smartphone Android. Proprio Google aveva già annunciato che la compatibilità sarebbe stata estesa a molti altri modelli nel 2026.