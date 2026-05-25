Samsung Galaxy Wide: il nome del nuovo pieghevole potrebbe creare un bel po' di confusione

Samsung si prepara a rinnovare la propria linea di smartphone pieghevoli con il debutto atteso dei nuovi Galaxy Z Fold 8 durante l'estate. Nelle ultime ore, però, l'attenzione si è spostata soprattutto sulla possibile revisione dei nomi commerciali dei dispositivi, una scelta che potrebbe cambiare il modo in cui verranno presentati al pubblico.

Galaxy Z Fold 8 Ultra potrebbe offrire batteria più grande e fotocamere migliorate

Le informazioni emerse finora suggeriscono che il presunto Galaxy Z Fold 8 Ultra dovrebbe integrare specifiche tecniche superiori rispetto alla versione Wide. Tra le novità più citate figurano una batteria da 5.000 mAh, un sistema fotografico posteriore triplo e il supporto alla ricarica cablata più veloce. Il modello Wide, che potrebbe diventare il "nuovo" Galaxy Z Fold 8 standard, sarebbe invece equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore e una batteria da 4.800 mAh. In pratica, Samsung potrebbe aver deciso di riservare la denominazione Ultra al dispositivo realmente più completo dal punto di vista tecnico.

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Tra gli aggiornamenti attesi per la variante Ultra viene citata anche una nuova fotocamera ultra grandangolare da 50 megapixel, insieme a miglioramenti legati all'autonomia. Non si parla, almeno per ora, di rivoluzioni nel design, ma di un'evoluzione mirata soprattutto a rafforzare il comparto hardware.

Il possibile cambio di nomenclatura potrebbe però creare una certa confusione iniziale. Molti utenti potrebbero aspettarsi che il Galaxy Z Fold 8 rappresenti l'erede diretto del Galaxy Z Fold 7, mentre la presenza di una versione Ultra rischia di alzare ulteriormente le aspettative sul livello delle novità introdotte.

Samsung non ha ancora confermato ufficialmente alcun dettaglio sui nuovi pieghevoli, ma le indiscrezioni indicano come probabile data di presentazione il 22 luglio durante un nuovo evento Unpacked previsto a Londra. Nelle prossime settimane dovrebbero emergere ulteriori anticipazioni su specifiche, design e prezzi della nuova generazione Fold.