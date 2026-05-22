Samsung Galaxy Buds Able, nuove indiscrezioni rafforzano l'ipotesi del design open-ear a clip

Nuove indiscrezioni sembrano "confermare" lo sviluppo di auricolari dal design a clip, che potrebbero arrivare sul mercato come Galaxy Buds Able. In precedenza erano già circolate alcune prime informazioni, ma successivamente è trapelato un render che ha permesso di dare una prima occhiata, seppur superficiale, al possibile design. Le ultime informazioni sembrano rafforzare l'ipotesi di un formato open-ear a clip, pensato per garantire maggiore comfort.

Gli auricolari a conduzione ossea Secondo quanto riportato dal sito sudcoreano ETNews - e secondo fonti del settore - Samsung sta lavorando ai nuovi auricolari wireless Galaxy Buds Able. Il design a clip consentirà di agganciarli all'orecchio, senza quindi ostruirlo, permettendo di ascoltare musica o effettuare chiamate continuando a rimanere in contatto con i suoni circostanti. Ricordiamo che anche altri marchi hanno introdotto auricolari simili, come i Sony LinkBuds Clip, Bose Ultra Open Earbuds, Anker Soundcore AeroClip o Huawei FreeClip. Huawei FreeClip 2, la recensione dei nuovi auricolari open-ear super stilosi Se i classici auricolari vi sembrano scomodi o irritanti, questi potrebbero rappresentare una valida alternativa, oltre a garantire maggiore igiene e a ridurre la pressione sul condotto uditivo. Bisogna però specificare una cosa: le prime indiscrezioni facevano pensare ad auricolari a conduzione ossea, ma le informazioni sono state "smentite" di recente. Questi accessori dovrebbero continuare a basarsi sulla conduzione aerea, quindi non subiranno neanche il degrado della qualità del suono.

Il design Alcuni render mostrano gli auricolari open-ear a clip con i microfoni posizionati lateralmente. Il design complessivo è piuttosto simile ai LinkBuds Clip di Sony, ma chiaramente le immagini sono puramente indicative e non rappresentano il prodotto finale. Render dei Galaxy Able Bisognerà inoltre capire se questi auricolari integreranno tutte le funzioni tipiche della gamma Buds e, soprattutto, se il prezzo sarà competitivo. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito. Nel frattempo, fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto.