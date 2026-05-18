Samsung rischia il più grande sciopero della sua storia: produzione mondiale di chip a rischio senza accordo

Samsung Electronics e i sindacati dei lavoratori hanno avviato un nuovo round di negoziati nel tentativo di evitare quello che potrebbe diventare il più grande sciopero nella storia dell'azienda. La protesta, che coinvolgerebbe più di 45.000 dipendenti, dovrebbe iniziare giovedì, 21 maggio 2026, e proseguire per 18 giorni.

La situazione preoccupa non solo Samsung, ma anche il governo della Corea del Sud. L'azienda rappresenta infatti quasi un quarto delle esportazioni del Paese ed è uno dei principali produttori mondiali di chip di memoria, componenti fondamentali per data center dedicati all'IA, smartphone e computer portatili. L'eventuale stop arriverebbe in un momento particolarmente delicato, segnato da una forte carenza di memorie e da utili in crescita per tutto il settore.