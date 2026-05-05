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Samsung: ecco il primo OLED PSF e un display che misura il flusso sanguigno al tocco

Samsung Display ha presentato le sue nuove tecnologie alla Display Week 2026: OLED più luminosi, sensori integrati e schermi estensibili per auto.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   05/05/2026
Lo stand espositivo di Samsung Display al SID 2026

Anche Samsung Display partecipa a Display Week 2026, uno dei principali appuntamenti globali dedicati all'industria dei pannelli. L'evento si svolge dal 5 al 7 maggio a Los Angeles e riunisce aziende e ricercatori del settore.

Qui l'azienda coreana ha portato diverse innovazioni, con un focus sull'integrazione tra display e IA, tema centrale della sua presentazione. Le novità spaziano dagli OLED ad alta luminosità fino a soluzioni sperimentali per automotive e dispositivi mobili.

I nuovi display Samsung

Tra le principali novità figura Flex Chroma Pixel, un pannello OLED per smartphone capace di raggiungere fino a 3000 nit in modalità ad alta luminosità. Il display supporta il 96 per cento dello spazio colore BT.2020, uno dei più ampi standard disponibili per contenuti UHD e HDR.

L'OLED ad ampia gamma cromatica di Samsung Display, Flex Chroma Pixel, svelato per la prima volta al SID 2026
L'OLED ad ampia gamma cromatica di Samsung Display, Flex Chroma Pixel, svelato per la prima volta al SID 2026

Per ottenere questi risultati, Samsung Display utilizza materiali emissivi avanzati e una struttura ottica proprietaria: combina una piattaforma di emettitori PSF OLED con un'architettura OLED priva di polarizzatore (Samsung LEAD). Questo si traduce in un'elevata luminosità e un'ampia gamma cromatica, senza compromettere la durata dei materiali organici. Si tratta, tra l'altro, della prima volta che Samsung Display mostra un suo prototipo PSF OLED.

Samsung Galaxy Z Flip 8 sarà più leggero, più largo e con un display senza piega secondo le indiscrezioni Samsung Galaxy Z Flip 8 sarà più leggero, più largo e con un display senza piega secondo le indiscrezioni

Accanto agli OLED tradizionali, viene introdotto un Sensor OLED Display da 6,8 pollici con risoluzione di 500 PPI. Questa tecnologia integra sensori ottici direttamente nel pannello, consentendo la rilevazione di parametri biometrici come frequenza cardiaca e pressione sanguigna.

Il Sensor OLED Display di Samsung Display ad alta risoluzione (500 PPI) presentato al SID 2026, in grado di misurare informazioni biometriche come il flusso sanguigno al tocco
Il Sensor OLED Display di Samsung Display ad alta risoluzione (500 PPI) presentato al SID 2026, in grado di misurare informazioni biometriche come il flusso sanguigno al tocco

Il sistema include anche Flex Magic Pixel, una soluzione che protegge le informazioni sensibili modificando la visibilità dei contenuti a seconda dell'angolo di visione. A differenza dei filtri tradizionali, non oscura completamente lo schermo, ma limita solo alcuni elementi.

Samsung Display ha presentato inoltre i nuovi pannelli EL-QD, che raggiungono una luminosità fino a 500 nit, con un incremento del 25 per cento rispetto all'anno precedente. Questa tecnologia sfrutta quantum dot auto-emissivi, senza ricorrere agli OLED, migliorando efficienza e precisione cromatica.

Il display EL-QD da 18 pollici e 500 nit di Samsung Display presentato al SID 2026
Il display EL-QD da 18 pollici e 500 nit di Samsung Display presentato al SID 2026

Nel settore automotive, l'azienda mostra un display estensibile basato su micro LED con risoluzione di 200 PPI. Il pannello può deformarsi e adattarsi alle condizioni di guida, offrendo informazioni dinamiche senza perdere leggibilità.

Il display estensibile (Stretchable Display 2.0) di Samsung Display con risoluzione 200 PPI presentato al SID 2026
Il display estensibile (Stretchable Display 2.0) di Samsung Display con risoluzione 200 PPI presentato al SID 2026
#Samsung #Tecnologia
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