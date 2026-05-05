Samsung: ecco il primo OLED PSF e un display che misura il flusso sanguigno al tocco

Anche Samsung Display partecipa a Display Week 2026, uno dei principali appuntamenti globali dedicati all'industria dei pannelli. L'evento si svolge dal 5 al 7 maggio a Los Angeles e riunisce aziende e ricercatori del settore.
Qui l'azienda coreana ha portato diverse innovazioni, con un focus sull'integrazione tra display e IA, tema centrale della sua presentazione. Le novità spaziano dagli OLED ad alta luminosità fino a soluzioni sperimentali per automotive e dispositivi mobili.
I nuovi display Samsung
Tra le principali novità figura Flex Chroma Pixel, un pannello OLED per smartphone capace di raggiungere fino a 3000 nit in modalità ad alta luminosità. Il display supporta il 96 per cento dello spazio colore BT.2020, uno dei più ampi standard disponibili per contenuti UHD e HDR.
Per ottenere questi risultati, Samsung Display utilizza materiali emissivi avanzati e una struttura ottica proprietaria: combina una piattaforma di emettitori PSF OLED con un'architettura OLED priva di polarizzatore (Samsung LEAD). Questo si traduce in un'elevata luminosità e un'ampia gamma cromatica, senza compromettere la durata dei materiali organici. Si tratta, tra l'altro, della prima volta che Samsung Display mostra un suo prototipo PSF OLED.
Accanto agli OLED tradizionali, viene introdotto un Sensor OLED Display da 6,8 pollici con risoluzione di 500 PPI. Questa tecnologia integra sensori ottici direttamente nel pannello, consentendo la rilevazione di parametri biometrici come frequenza cardiaca e pressione sanguigna.
Il sistema include anche Flex Magic Pixel, una soluzione che protegge le informazioni sensibili modificando la visibilità dei contenuti a seconda dell'angolo di visione. A differenza dei filtri tradizionali, non oscura completamente lo schermo, ma limita solo alcuni elementi.
Samsung Display ha presentato inoltre i nuovi pannelli EL-QD, che raggiungono una luminosità fino a 500 nit, con un incremento del 25 per cento rispetto all'anno precedente. Questa tecnologia sfrutta quantum dot auto-emissivi, senza ricorrere agli OLED, migliorando efficienza e precisione cromatica.
Nel settore automotive, l'azienda mostra un display estensibile basato su micro LED con risoluzione di 200 PPI. Il pannello può deformarsi e adattarsi alle condizioni di guida, offrendo informazioni dinamiche senza perdere leggibilità.