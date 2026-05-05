Samsung: ecco il primo OLED PSF e un display che misura il flusso sanguigno al tocco

Anche Samsung Display partecipa a Display Week 2026, uno dei principali appuntamenti globali dedicati all'industria dei pannelli. L'evento si svolge dal 5 al 7 maggio a Los Angeles e riunisce aziende e ricercatori del settore.

Qui l'azienda coreana ha portato diverse innovazioni, con un focus sull'integrazione tra display e IA, tema centrale della sua presentazione. Le novità spaziano dagli OLED ad alta luminosità fino a soluzioni sperimentali per automotive e dispositivi mobili.