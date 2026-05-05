In attesa di Control Resonant, il primo capitolo ha raggiunto un altro traguardo di vendite

Il nuovo CEO spinge Control Resonant

Le vendite dei giochi e i ricavi dalle royalties sono quasi raddoppiati in questo periodo, passando a 5 milioni di euro rispetto ai 2,6 di un anno fa, con un abbassamento anche delle spese per lo sviluppo scese da 10,7 a 8,2 milioni, anche perché proprio Control Resonant si sta avvicinando alla conclusione dei lavori.

In generale, emergono buone notizie per quanto riguarda le finanze di Remedy, in attesa di vedere come si comporterà sul mercato il nuovo gioco in arrivo.

"Rimaniamo fedeli al nostro obiettivo di rendere il gioco un acquisto imperdibile fin dal primo giorno per i fan di Control e per i giocatori di tutto il mondo", ha riferito Jean-Charles Gaudechon, nuovo CEO di Remedy.

"L'annuncio di dicembre 2025 ha suscitato grande interesse e prevediamo che questo slancio si intensificherà man mano che ci avvicineremo al lancio. Gli indicatori ci consentono di prevedere che raggiungeremo questo obiettivo. Io ci gioco regolarmente: il gameplay e l'atmosfera generale stanno prendendo forma, e sono fiducioso che abbiamo un prodotto di qualità tra le mani".

Oltre a Control Resonant, Remedy ha in sviluppo anche Max Payne 1 & 2 Remake, oltre a un nuovo progetto ancora non annunciato e nelle fasi di progettazione concettuale, di cui dunque non sentiremo parlare nel dettaglio ancora per un po'.