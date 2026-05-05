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Su Steam è iniziato il Festival dei giochi di costruzione di mazzi

Fino all'11 maggio, Steam proporrà sconti e offerte sui deckbuilder, nel Festival dei giochi di costruzione di mazzi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   05/05/2026
Una creatura di Slay the Spire 2

Il nuovo festival tematico lanciato su Steam mette al centro i giochi di costruzione di mazzi, o deckbuilder che dir si voglia, evidenziando la varietà di approcci che caratterizza oggi il genere. A dispetto dell'apparente uniformità del genere, l'iniziativa è volta a dimostrare come i deckbuilder possano declinarsi in modi molto diversi tra loro, per esperienze spesso agli antipodi.

Ad esempio, nei giochi proposti si passa da ambientazioni gotiche, dove costruire un mazzo serve ad attirare visitatori in una villa infestata, a contesti storici come la gestione di una biblioteca negli anni '30. Altri titoli combinano le carte con meccaniche ibride, come l'uso dei dadi, oppure puntano sulla raccolta di carte particolari per creare strategie sempre diverse.

Il messaggio dell'iniziativa è abbastanza chiaro: esiste un deckbuilder per ogni tipo di giocatore, indipendentemente dalle preferenze di ambientazione o di gameplay, e non bisogna farsi spaventare dalle carte.

Slay the Spire 2 non avrà una modalità infinita come Balatro, ma potrebbero pensarci i modder Slay the Spire 2 non avrà una modalità infinita come Balatro, ma potrebbero pensarci i modder

Il festival è accessibile da subito e resterà attivo fino all'11 maggio alle ore 19:00, offrendo agli utenti la possibilità di esplorare il genere attraverso demo, sconti e nuove proposte.

Come sempre, i titoli inclusi possono essere esplorati per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, usando il menù creato appositamente da Valve.

#Steam
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