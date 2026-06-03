Gabe Newell ha risposto alle accuse di monopolio di Steam: oggi i giocatori hanno più scelta che mai

Nel corso del 2023, il fondatore e capo di Valve, Gabe Newell, è stato chiamato a testimoniare nella causa legale intentata da Wolfire Games, che accusa l'azienda di operare in regime di monopolio nel mercato dei negozi digitali per PC. I contenuti della sua deposizione sono stati recentemente ottenuti e resi pubblici dall'agenzia Bloomberg.

Durante il dibattimento, Newell ha sostenuto che la posizione dominante di Steam rispetto ai concorrenti sia il risultato dello sviluppo della piattaforma e di una costante innovazione. Ha inoltre sottolineato che i giocatori non sono soggetti ad alcuna restrizione, essendo liberi di effettuare acquisti su altri store digitali o direttamente dai produttori.