In Marvel's Wolverine non esistono gli X-Men, ma c'è un altro importante team

Allo State of Play del 2 giugno 2026, Insomniac Games e Sony hanno mostrato nuovamente Marvel's Wolverine , il gioco d'azione che ci mette nei panni di Logan e ci permette di fare a pezzi con una violenza inaudita i nostri avversari.

Il mondo di Marvel's Wolverine

Marcus Smith, creative director di Marvel's Wolverine, ha confermato che il famoso team di mutanti che tutti i fan conoscono non esiste in questa storia. Al suo posto esiste il "Team X".

Il "Team X" viene presentato come un gruppo di mutanti mercenari che agiscono a livello mondiale e che proteggono altri mutanti dai pericoli. In questo universo, la maggior parte dei mutanti vive in segreto quindi non c'è spazio per la scuola del Professor Xavier.

"Nel nostro mondo, i mutanti non sono molto conosciuti a livello globale, quindi per lo più si nascondono perché sono piuttosto vulnerabili", ha spiegato Smith a Variety. "Nel trailer che abbiamo preparato, Logan dà la caccia ad alcuni mutanti che sono stati rapiti da mercenari potenziati ciberneticamente chiamati Reavers, ed è in quel momento che scopre che c'è un altro mutante che sta cercando di salvarli, ed è lì che lui e Jean si incrociano."

Nel trailer possiamo vedere non solo Jean Grey, ma anche Mystique, Omega Red e Sabretooth. La mancanza degli X-Men non significa quindi che i personaggi preferiti dai fan non saranno presenti, semplicemente il modo in cui sono associati tra loro è differente.

Se vi interessa Marvel's Wolverine, ecco la nostra anteprima per scoprire tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva PS5.