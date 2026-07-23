Gli X-Men non esistono ancora nel mondo di Marvel's Wolverine

Sono dunque questi i presupposti narrativi di Marvel's Wolverine, con Logan impegnato a combattere i cacciatori di mutanti ma anche avversari come Sabretooth, Omega Red, Lady Deathstrike e Mystica , che in teoria dovrebbero essere i suoi compagni nel Team X.

"Quelli che sono a conoscenza della loro esistenza li temono oppure li considerano creature da sterminare", e in questo contesto " Wolverine lavora per il Team X , un gruppo di operazioni speciali ispirato all'omonima squadra dei fumetti, impegnato a combattere per la sopravvivenza dei mutanti."

Una performance animalesca

Entusiasta di aver potuto interpretare il protagonista di Marvel's Wolverine, Liam McIntyre ha rivelato che il team ha definito "inquietante" la sua performance, visto che si è ispirato al comportamento dei cani rabbiosi per catturare i momenti di maggiore furia del personaggio.

"Immagino sia un bene, no? Essere inquietante", ha detto McIntyre. "A un certo punto ho avuto paura di spingermi fino in fondo con questa interpretazione, ma il team è talmente valido che ti fa sentire al sicuro: se qualcosa non dovesse funzionare, mi aiuterebbero e me lo direbbero."

"Non si limiterebbero a lasciar correre, ed è per questo che ho potuto osare davvero tanto con il personaggio, proprio perché mi fidavo completamente di loro."