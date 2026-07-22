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Samsung lancia i nuovi Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e Flip8 con una promo valida per pochi giorni

Samsung ha lanciato i nuovi Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, accompagnando il debutto con una promozione valida fino al 6 agosto 2026.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   22/07/2026
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung ha aperto le vendite della nuova generazione di smartphone pieghevoli, composta da Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8.

In occasione del lancio, l'azienda ha attivato una promozione valida fino al 6 agosto 2026, che consente di ottenere 100€ di sconto sull'acquisto di uno dei nuovi dispositivi tramite Samsung Shop Online o Samsung Shop App, utilizzando il codice promozionale NEWGALAXY.

  • Galaxy Z Flip8:
  • prezzo finale della versione da 12/256GB di 1.279€,
  • prezzo finale della versione da 12/512GB di 1.479€.
  • Galaxy Z Fold8:
  • prezzo finale della versione 12/256GB di 1.999€
  • prezzo finale della versione 12/512GB di 2.199€
  • prezzo finale della versione 16GB/1TB di 2.599€
  • Galaxy Z Fold8 Ultra
  • prezzo finale della versione 12/256GB di 2.199€
  • prezzo finale della versione 12/512GB di 2.399€
  • prezzo finale della versione 16GB/1TB di 2.799€

Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Ulteriori dettagli sugli smartphone

Il Galaxy Z Fold8 debutta con un design rinnovato, più leggero e compatto. Il display è stato ottimizzato per la fruizione dei contenuti social sia da aperto che da chiuso, mentre la batteria promette fino a 26 ore di riproduzione video.

Samsung annuncia i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8 con caratteristiche ufficiali Samsung annuncia i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8 con caratteristiche ufficiali

La grande novità è rappresentata dal Galaxy Z Fold8 Ultra, pensato per chi cerca la massima produttività, offre funzioni avanzate di multitasking grazie alla possibilità di utilizzare più applicazioni contemporaneamente sullo schermo. Integra inoltre una batteria progettata per coprire l'intera giornata e supporta la ricarica ultra rapida.

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Infine è disponibile anche il Galaxy Z Flip8 che mantiene il formato compatto della serie Flip introducendo nuove possibilità fotografiche con FlexCam, che consente di scattare foto a mani libere. Anche lo schermo esterno FlexWindow si arricchisce di nuove funzioni, offrendo maggiore personalizzazione e accesso a un numero superiore di applicazioni.

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