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DuckTales: Remastered per PC costa pochissimo: è il remake perfetto per i fan della Disney

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo DuckTales: Remastered per PC, remake di uno dei titoli a 8 bit più amati di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/08/2026
DuckTales: Remastered per PC
DuckTales: Remastered
DuckTales: Remastered
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Su Instant Gaming è attualmente disponibile DuckTales: Remastered per PC a soli 3,40 € invece di 15 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un tuffo nel passato

Che tu sia un appassionato del mondo Disney o voglia semplicemente fare un tuffo nel passato, questo titolo è particolarmente apprezzato. Si tratta del remake caratterizzato da animazioni a mano e un'esperienza fedele al predecessore a 8 bit. Questa avventura in stile DuckTales saprà intrattenerti senza troppi problemi ed è semplice e diversente. Dovrai viaggiare assieme a Paperon de Paperoni e i suoi tre nipotini, Qui, Quo, Qua verso luoghi esotici alla ricerca di cinque tesori leggendari.

DuckTales: Remastered
DuckTales: Remastered

Inoltre, sono state introdotte lievi modifiche per migliorare giocabilità e design. Insomma, se sei un fan della classica serie TV o vuoi semplicemente recuperare questo titolo, è l'occasione perfetta per farlo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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