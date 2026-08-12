DuckTales: Remastered per PC costa pochissimo: è il remake perfetto per i fan della Disney

Su Instant Gaming è attualmente disponibile DuckTales: Remastered per PC a soli 3,40 € invece di 15 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un tuffo nel passato

Che tu sia un appassionato del mondo Disney o voglia semplicemente fare un tuffo nel passato, questo titolo è particolarmente apprezzato. Si tratta del remake caratterizzato da animazioni a mano e un'esperienza fedele al predecessore a 8 bit. Questa avventura in stile DuckTales saprà intrattenerti senza troppi problemi ed è semplice e diversente. Dovrai viaggiare assieme a Paperon de Paperoni e i suoi tre nipotini, Qui, Quo, Qua verso luoghi esotici alla ricerca di cinque tesori leggendari.

DuckTales: Remastered

Inoltre, sono state introdotte lievi modifiche per migliorare giocabilità e design. Insomma, se sei un fan della classica serie TV o vuoi semplicemente recuperare questo titolo, è l'occasione perfetta per farlo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.