DuckTales: Remastered per PC costa pochissimo: è il remake perfetto per i fan della Disney

Su Instant Gaming è attualmente disponibile DuckTales: Remastered per PC a soli 3,40 € invece di 15 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un tuffo nel passato
Che tu sia un appassionato del mondo Disney o voglia semplicemente fare un tuffo nel passato, questo titolo è particolarmente apprezzato. Si tratta del remake caratterizzato da animazioni a mano e un'esperienza fedele al predecessore a 8 bit. Questa avventura in stile DuckTales saprà intrattenerti senza troppi problemi ed è semplice e diversente. Dovrai viaggiare assieme a Paperon de Paperoni e i suoi tre nipotini, Qui, Quo, Qua verso luoghi esotici alla ricerca di cinque tesori leggendari.
Inoltre, sono state introdotte lievi modifiche per migliorare giocabilità e design. Insomma, se sei un fan della classica serie TV o vuoi semplicemente recuperare questo titolo, è l'occasione perfetta per farlo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.