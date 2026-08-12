Microsoft ha annunciato i controller Xbox in edizione limitata dedicati a Gears of War: E-Day

La divisione accessori di Xbox ha annunciato dei nuovi controller a tema Gears of War: E-Day , ideati per accompagnare il lancio del prossimo capitolo della serie. I prodotti includono un controller in edizione limitata, nuove opzioni di personalizzazione tramite la piattaforma Xbox Design Lab e una base di ricarica su licenza.

I controller

Il primo prodotto presentato è il Controller Wireless per Xbox in Edizione Limitata Gears of War: E-Day. Il dispositivo presenta una scocca frontale che riproduce un effetto asfalto spaccato, realizzato con incisioni al laser ed elementi stampati in 3D. Il design lascia intravedere dettagli rossi luminosi che richiamano le voragini del gioco.

Sul fronte cromatico, i tasti ABXY sono neri, mentre il tasto X, i grilletti e la croce direzionale sono caratterizzati da una colorazione rossa trasparente. Sul retro, lo sportello della batteria ospita una piastrina COG metallica con l'incisione "Never Fight Alone". Il controller è già disponibile per il preordine al prezzo di 89,99 dollari tramite lo store Microsoft e i rivenditori autorizzati.

A partire dal 30 settembre, l'offerta si amplierà attraverso il servizio Xbox Design Lab. Sulla piattaforma sarà possibile creare il proprio controller a tema partendo da una scocca esclusiva disegnata dall'illustratore heavy metal Luke Preece. L'illustrazione centrale raffigura un teschio posizionato su due fucili Lancer incrociati. Come di consueto per il Design Lab, gli utenti potranno modificare i restanti elementi del pad, scegliendo ad esempio grilletti e croci direzionali metalliche, impugnature gommate o l'aggiunta di incisioni personalizzate.

L'ecosistema hardware si completa con l'annuncio della base di ricarica "8BitDo Ultimate Charging Dock for Xbox Controllers - Gears of War: E-Day". Prodotta su licenza ufficiale, la base riprende l'estetica del controller ed è compatibile con i pad di Xbox Series X e S e Xbox One. Il pacchetto include una batteria ricaricabile proprietaria e offre funzioni di allineamento magnetico e protezione integrata contro sovraccarichi e surriscaldamento.

Sia il controller in edizione limitata che le varianti del Design Lab saranno mostrati al pubblico per la prima volta presso lo stand Xbox alla Gamescom 2026. Durante la fiera di Colonia, i visitatori avranno inoltre l'opportunità di provare con mano il gioco, che farà il suo debutto assoluto in versione giocabile. Se volete più dettagli sul gioco, leggete il nostro provato fresco di pubblicazione.