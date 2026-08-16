Gears of War: E-Day, abbiamo provato la beta multiplayer dell'esclusiva Xbox

Proprio l'esperienza online è al centro della beta multiplayer , che abbiamo provato durante le due sessioni di test per raccontarvi le nostre sensazioni di fronte a questo ambizioso prequel. Gears of War è tornato per davvero?

Il risultato, almeno sulla carta, promette di essere un nuovo punto di riferimento per gli sparatutto in terza persona, capace di portare sullo schermo le più sofisticate tecnologie a disposizione dell'Unreal Engine 5 e di rinnovare anche la tradizione di un comparto online che, fra modalità cooperative e competitive, cercherà di tenere incollati i giocatori per mesi.

Gears of War: E-Day in questo momento è probabilmente il gioco più atteso dagli utenti Xbox: un capitolo che non solo riporta in prima linea personaggi iconici come Marcus Fenix e Dominic Santiago, puntando a raccontare gli eventi legati al drammatico Giorno dell'Emersione, ma prova al contempo a recuperare il feeling della trilogia classica combinando quelle meccaniche con un approccio moderno.

I nuovi controlli e le novità del gameplay

Gears of War: E-Day presenta una serie di novità piuttosto rilevanti per quanto concerne i controlli e il sistema di movimento dei personaggi, che gli sviluppatori hanno provato a rendere meno legnoso e più naturale andando a cambiare determinati comandi. Non è dunque un caso se la prima voce che abbiamo selezionato una volta avviata la beta è stata quella relativa al tutorial.

Le modifiche che The Coalition ha apportato all'impianto non vanno infatti prese alla leggera, visto che agiscono su molte delle meccaniche che gli appassionati ritenevano ormai una parte irrinunciabile dell'esperienza di Gears of War, modificando il modo in cui i personaggi corrono, si appostano, scavalcano gli oggetti e gestiscono determinate armi (ora il Boomshot è uno strumento pesante che non sostituisce un'arma equipaggiata, per dire).

Cominciamo appunto dalla corsa, che assegnata alla pressione dello stick analogico sinistro sulla propria asse riprende un'impostazione ormai consolidata per il genere degli action in terza persona e risulta indubbiamente più naturale, complice anche una velocità ridotta e un'andatura meno marcata del personaggio. Inizialmente avevamo scritto che era stato eliminato il meccanismo dello scatto continuato da un riparo, ma in realtà è stata l'interfaccia a ingannarci: è ancora possibile farlo in corsa premendo lo stick sinistro sulla sua asse.

Marcus riprende fiato nella modalità Horde Siege di Gears of War: E-Day

A proposito, anche il sistema delle coperture ha subito modifiche importanti: in primo luogo perché è ora possibile usare come riparo anche mura molto basse, strisciando letteralmente a terra e limitando di conseguenza i propri movimenti; in secondo luogo perché è stato introdotto il salto, attivabile con il pulsante Y e inserito nella meccanica dello scavalcamento di un riparo, che dunque non si esegue più con A.

Si tratta di cambiamenti che nascono sicuramente dall'esigenza di risolvere alcuni problemi storici di Gears of War e svecchiare l'impianto originale, aumentando la complessità dei movimenti che, a fronte di questo layout rivisitato, richiedono un pizzico di tempo e attenzione in più. Certo, si perde la frenetica "Roadie Run" che ben conoscevamo in favore di un approccio differente e bisogna inevitabilmente farci un po' la mano.

Uno scorcio della mappa della modalità Horde Siege di Gears of War: E-Day

Il risultato di questi cambiamenti è un sistema più orientato al dinamismo, che ben si sposa anche con la rinnovata filosofia che ruota attorno alla modalità Orda: va vista in quest'ottica l'introduzione della scivolata, che ben si presta ad azioni incursive Gnasher in pugno o a rapidi ripiegamenti verso un possibile riparo. Il salto assegnato al tasto Y "fa strano" e per il momento non sembra aver trovato una collocazione davvero convincente online, ma vedremo se e come verrà sfruttato durante la campagna.