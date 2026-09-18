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Il Path Tracing trasforma la grafica di Control Resonant su PC

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video in cui mette a confronto la grafica di Control Resonant su PC prima e dopo l'attivazione del Path Tracing, e la differenza è sostanziale.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/09/2026
Uno degli scenari di Control Resonant
Control Resonant
Control Resonant
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Stando al video pubblicato da ElAnalistaDeBits, il Path Tracing trasforma la grafica di Control Resonant su PC e la migliora in maniera sostanziale, rendendo davvero complicato il confronto con le versioni console del nuovo titolo targato Remedy Entertainment.

Se infatti su PS5 e Xbox Series X|S il gioco soffre per via di tanti artefatti da ricostruzione legati alle esigenze tecniche del suo ampio sandbox, specie laddove si opti per la modalità a 60 fps, su PC la situazione cambia nettamente e sembra di trovarsi di fronte a un prodotto differente.

Le sequenze del video mostrano il Path Tracing in azione sugli elementi dello scenario, che acquistano una credibilità inedita: i parabrezza e le carrozzerie delle auto diventano riflettenti, le ombre appaiono molto più realistiche e l'occlusione ambientale compie un balzo significativo.

Control Resonant analizzato da Digital Foundry su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S Control Resonant analizzato da Digital Foundry su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S

I miglioramenti, tuttavia, non si limitano alle ambientazioni e coinvolgono anche i personaggi, in particolare Dylan, il cui design diventa molto più interessante e realistico.

Differenze sostanziali

Nella nostra recensione di Control Resonant abbiamo elencato i limiti tecnici del gioco su console, ma a quanto pare la versione PC si presenta con una veste decisamente diversa, spinta chiaramente da una componentistica più potente e sofisticata.

In generale, la tecnologia del Path Tracing, insieme al tanto chiacchierato DLSS 5, si pongono come elementi davvero in grado di tracciare un confine netto fra le prestazioni delle attuali console e quelle di un PC equipaggiato con una configurazione di fascia medio-alta.

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