Il trailer di lancio di Control Resonant è davvero uno spettacolo

Remedy Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio di Control Resonant e si tratta di un video davvero spettacolare, che punta a presentare le tantissime qualità di un sequel diverso rispetto all'avventura di Jesse Faden ma - a quanto pare - ugualmente ispirato sul fronte artistico.

Le sequenze mostrano infatti la Manhattan corrotta, alterata e "impossibile" che ci troveremo a visitare durante la campagna, alle prese con una minaccia sovrannaturale che è uscita dai confini dell'Oldest House e che ha appunto invaso la città, rivoluzionandone le architetture e non solo.

Fra strade verticali, palazzi deformati e scenari in cui la gravità assume connotati assurdi, dovremo infatti affrontare una moltitudine di creature sempre più forti e numerose, che metteranno a dura prova le nostra capacità e i nostri riflessi all'interno di battaglie assolutamente frenetiche.

I boss giganteschi, le simmetrie che hanno reso celebre l'originale Control e una narrazione spesso originale, come evidenziano le scene in bianco e nero del trailer, andranno infatti ad arricchire un sistema di combattimento rivoluzionato.