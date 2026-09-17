Il trailer di lancio di Control Resonant è davvero uno spettacolo

Remedy Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio di Control Resonant e si tratta di un video davvero spettacolare, che punta a presentare le tantissime qualità di un sequel diverso rispetto all'avventura di Jesse Faden ma - a quanto pare - ugualmente ispirato sul fronte artistico.
Le sequenze mostrano infatti la Manhattan corrotta, alterata e "impossibile" che ci troveremo a visitare durante la campagna, alle prese con una minaccia sovrannaturale che è uscita dai confini dell'Oldest House e che ha appunto invaso la città, rivoluzionandone le architetture e non solo.
Fra strade verticali, palazzi deformati e scenari in cui la gravità assume connotati assurdi, dovremo infatti affrontare una moltitudine di creature sempre più forti e numerose, che metteranno a dura prova le nostra capacità e i nostri riflessi all'interno di battaglie assolutamente frenetiche.
I boss giganteschi, le simmetrie che hanno reso celebre l'originale Control e una narrazione spesso originale, come evidenziano le scene in bianco e nero del trailer, andranno infatti ad arricchire un sistema di combattimento rivoluzionato.
Si menano le mani
Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di Control Resonant, lo scorso marzo, gli sviluppatori di Remedy Entertainment hanno abbandonato l'approccio in stile third person shooter del primo episodio per abbracciare un'azione più fisica e viscerale, resa possibile dalla presenza dell'Aberrant.
Esattamente come l'Arma di Servizio di Jesse, questo strumento può cambiare forma all'occorrenza a fornirci dunque diverse opzioni offensive, ma sempre nell'ambito di scontri ravvicinati, in cui combo e schivate all'ultimo istante la fanno da padrone.
La nostra recensione di Control Resonant arriverà domani, allo scadere dell'embargo internazionale fissato alle 15.00, ora italiana.