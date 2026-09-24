Control Resonant è troppo difficile? Il primo aggiornamento riduce la sfida

Il primo aggiornamento di Control Resonant riduce la difficoltà del gioco, evidentemente percepito come troppo ostico, soprattutto nelle fasi iniziali della campagna: visto che di questi tempi le prime impressioni sono fondamentali, la decisione di Remedy Entertainment appare comprensibile.

Cosa è cambiato esattamente con la patch del day one? In primo luogo gli sviluppatori sono intervenuti sulla resistenza dei nemici (inclusi due boss) e sulla potenza di Dylan nelle prime ore di gioco, quelle che potevano risultare più "ruvide" sotto il profilo della sfida.

Contemporaneamente è stato aumentato il valore massimo della potenza dell'Aberrante e delle abilità, regalando bonus più consistenti man mano che il giocatore avanza nell'avventura e sblocca nuovi potenziamenti, così da aumentare anche i danni inflitti agli avversari.

L'obiettivo dichiarato da Remedy è quello di rendere i combattimenti più fluidi senza rinunciare al livello di difficoltà, andando appunto a intervenire in particolare sulle fasi iniziali della campagna.