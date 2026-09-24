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Control Resonant è troppo difficile? Il primo aggiornamento riduce la sfida

Probabilmente a fronte dei feedback giunti finora, Remedy Entertainment ha deciso di ridurre il grado di difficoltà di Control Resonant con il primo aggiornamento del gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/09/2026
Emily Pope in Control Resonant
Control Resonant
Control Resonant
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Il primo aggiornamento di Control Resonant riduce la difficoltà del gioco, evidentemente percepito come troppo ostico, soprattutto nelle fasi iniziali della campagna: visto che di questi tempi le prime impressioni sono fondamentali, la decisione di Remedy Entertainment appare comprensibile.

Cosa è cambiato esattamente con la patch del day one? In primo luogo gli sviluppatori sono intervenuti sulla resistenza dei nemici (inclusi due boss) e sulla potenza di Dylan nelle prime ore di gioco, quelle che potevano risultare più "ruvide" sotto il profilo della sfida.

Contemporaneamente è stato aumentato il valore massimo della potenza dell'Aberrante e delle abilità, regalando bonus più consistenti man mano che il giocatore avanza nell'avventura e sblocca nuovi potenziamenti, così da aumentare anche i danni inflitti agli avversari.

Il Path Tracing trasforma la grafica di Control Resonant su PC Il Path Tracing trasforma la grafica di Control Resonant su PC

L'obiettivo dichiarato da Remedy è quello di rendere i combattimenti più fluidi senza rinunciare al livello di difficoltà, andando appunto a intervenire in particolare sulle fasi iniziali della campagna.

Le altre novità

Disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Control Resonant diventa con l'aggiornamento del day one più accessibile anche per quanto concerne le risorse ottenibili in giro per i livelli, che aumentano di numero per consentire una più agevole modifica della build.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
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Allo stesso modo anche il sistema di ripristino dei potenziamenti diventa meno oneroso, così da spingere gli utenti a sperimentare diverse soluzioni senza il timore di sprecare una quantità eccessiva di "gettoni".

Avete letto la nostra recensione di Control Resonant?

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