Control Resonant analizzato da Digital Foundry su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S

Sul piano visivo, Control Resonant offre una illuminazione globale diffusa molto convincente, con atmosfere ricche grazie a volumetrici, foschia particellare e una buona resa della luce indiretta. Tornano anche gli effetti fisici tipici della serie, con strutture che si frantumano e oggetti scagliati in aria durante i combattimenti. Tuttavia, l'espansione della scala porta con sé alcuni compromessi : ombre spesso incoerenti, riflessi in screen‑space che perdono dettaglio quando gli elementi escono dal campo visivo, una camera più distante che talvolta collide con la geometria e una qualità dell'immagine non ottimale sulle console base, con l'unica eccezione di PS5 Pro.

Le differenze tra le varie console

Su PS5, la modalità Performance utilizza una risoluzione interna di circa 864p, ricostruita a 1440p tramite FSR, con un target di 60 fps generalmente stabile. La modalità Quality sale a circa 1260p, offrendo una resa più definita a 30 fps, ma senza ray tracing. Su Xbox Series X, le modalità grafiche replicano quelle di PS5, con risultati molto simili. Series S propone invece un'unica modalità a 864p/30 fps, stabile ma priva delle opzioni avanzate.

La PS5 Pro rappresenta il salto più evidente: in Performance, l'uso del PSSR permette di ricostruire l'immagine da 864p fino a 4K, riducendo aliasing e shimmering. Le modalità Quality e Balanced introducono inoltre ray tracing hardware per riflessi e ombre, con risoluzioni interne rispettivamente di 1224p/30 fps e 1080p/40 fps. È la piattaforma console che offre l'esperienza visiva più completa.