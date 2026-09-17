Hideo Kojima parla di OD e Physint all'evento Xbox del TGS 2026 di Microsoft

Negli ultimi istanti dell'XBOX Tokyo Game Show 2026 Broadcast, Hideo Kojima è apparso a schermo e ha condiviso nuove informazioni. Precisamente, nuovi aggiornamenti su OD - Knock e Physint , inclusa la notizia che l'attore e produttore svedese Bill Skarsgård interpreterà il ruolo di protagonista in Physint, il prossimo gioco d'azione e spionaggio di Kojima Productions.

Le parole di Kojima

Kojima ha anche condiviso un nuovo poster del titolo, caratterizzato da uno scatto realizzato da lui stesso che ritrae Skarsgård insieme a Charlee Fraser, permettendoci di vedere i volti che stanno contribuendo a dare vita a questo progetto. Skarsgård si unisce a un cast corale che include Don Lee e Minami Hamabe, con Kojima che promette ulteriori aggiornamenti sul casting in futuro.

"Sono felice di confermare che il protagonista di Physint sarà Bill Skarsgård", ha dichiarato Hideo Kojima, fondatore di Kojima Productions, in un comunicato stampa.

Bill Skarsgård e Charlee Fraser

"Siamo entrambi fan di lunga data dei rispettivi lavori e abbiamo deciso di intraprendere insieme questa nuova avventura. Le prove costume, le scansioni e i test di ripresa che abbiamo condotto con Bill e Charlee all'inizio di quest'anno mi hanno infuso un'enorme fiducia nella direzione del progetto."

Per quanto riguarda OD - Knock, Kojima ha condiviso un aggiornamento sullo stato dei lavori, svelando filmati dietro le quinte con le star Sophia Lillis e Hunter Schafer impegnate in una sessione di performance capture. Non abbiamo ancora una data di uscita precisa.

Ricordiamo che Sony ha provato a cancellare Physint di Kojima che ora è un progetto Xbox come OD.