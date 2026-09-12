Cosa sappiamo di PHYSINT e perché il nuovo gioco di Kojima ha cambiato casa

È il 31 gennaio 2024 quando PlayStation e Kojima Productions alzano il velo sulla loro nuova collaborazione. L'originale Metal Gear Solid è diventato parte integrante dell'immaginario della prima PlayStation: Solid Snake fu, a suo modo, un'icona di quella console. PlayStation lo sa, lo sa anche Hideo Kojima: sono due realtà che, intersecandosi, si sono fatte del bene a vicenda. Ecco perché l'annuncio di un nuovo progetto misterioso, PHYSINT, che raccolga l'eredità di Metal Gear dopo il divorzio tra Kojima e Konami, suona così attraente: perché noi videogiocatori siamo nostalgici per natura. Perché si torna sempre dove si è stati bene. E dentro Metal Gear, alla fine dei conti, sono stati bene sia PlayStation che Kojima. Solo che in due anni e mezzo circa, a quanto pare, possono cambiare tante cose: così tante, che il 10 settembre 2026 scopriamo che l'idillio è finito, che PHYSINT è quasi morto ancora prima di nascere e che a prenderlo sotto la sua egida stavolta è XBOX. Potrebbe sembrare l'ennesimo capitombolo all'interno di un'industria che sta cercando di riprendere le misure a se stessa, ma il caso PHYSINT è qualcosa di più profondo: coinvolge il videogioco come business, ma anche come entità trans-mediale. E, soprattutto, è un caso che va di pari passo con il medioevo (inteso nella sua accezione etimologica, proprio come "età di mezzo") che PlayStation sta vivendo: PHYSINT veniva annunciato quando PlayStation era a metà tra le strategie, a metà tra i management, a metà tra le generazioni. Ed è proprio tra quelle due metà che ha finito per cadere.

Cos’è stato PHYSINT fino al 10 settembre 2026 Non solo PlayStation era orgogliosa di quell'annuncio, ma decise proprio di metterci direttamente la faccia. E la sua faccia, all'epoca, era quella di Hermen Hulst. Affermatosi come dirigente di Guerrilla Games, all'epoca era alla guida dei PlayStation Studios. Da lì a pochi mesi, sarebbe diventato co-CEO di Sony Interactive Entertainment, affiancato da Hideaki Nishino. Il video era breve, mostrava lui e Kojima anticipare l'arrivo di un nuovo gioco "action espionage" (due dei celebri epiteti di Metal Gear, da sempre presentato come gioco "tactical espionage action") che voleva costruire sul trentennale successo del genere sulle piattaforme PlayStation. Kojima anticipava che sarebbe stato un videogioco, ma "un po' anche un film", per i valori produttivi, la scala dei suoi interpreti, le tecnologie utilizzate. A spiegarlo meglio di qualsiasi cosa era la chiusura dell'annuncio: la camera retrocedeva, il campo si allargava, si alzava e svelava che Hulst e Kojima si trovavano direttamente negli edifici di Columbia Pictures. Il trionfo della cross-medialità. Da lì, ha regnato soprattutto il silenzio. Kojima Productions si è concentrata su Death Stranding 2, sempre sostenuto da PlayStation, e sul misterioso horror OD - ancora in lavorazione, in quel caso per XBOX. È la realizzazione della visione di Kojima: un suo team indipendente, che collabora come "second party" (finanziato dal proprietario di una data piattaforma, ma che non fa parte degli studi che sono alle sue totali dipendenze) mantenendo l'autonomia. Le informazioni su PHYSINT, in un contesto come questo, si fanno discontinue, nessuna delle parti coinvolte ha interesse a distogliere l'attenzione da Death Stranding 2. Kojima si lascia sfuggire che spera, nel 2025, di portare avanti i casting per il gioco dopo lo sciopero SAG-AFTRA che li ha resi difficoltosi. A metà 2025 si sbilancia un po' di più, conferma che sta lavorando a PHYSINT "completamente da solo", perché il team è impegnato con gli altri progetti e questo è ancora nella "fase concept", che l'uscita dista almeno cinque o sei anni. Di PHYSINT, insomma, intorno a maggio/agosto 2025 c'erano l'idea e gli appunti. Il concetto viene ripetuto quando, a dicembre scorso, Kojima Productions celebra i suoi primi dieci anni da team indipendente: durante l'evento, Kojima ribadisce che PHYSINT è semplicemente ai suoi primi passi, proietta anche un messaggio di supporto di Hermen Hulst. Il dirigente, a quel punto, ha già compiuto tutta la parabola: a giugno 2024 era diventato co-CEO, ma il 1 aprile 2025 quella carica era passata al solo Hideaki Nishino, con Hulst che era divenuto CEO dello Studio Business di PlayStation. In pratica, un ruolo di supervisione degli studi interni e dei giochi supportati dai soldi di Sony.

Dallo stesso evento, arrivano anche i primi nomi del cast di PHYSINT: sono Charlee Fraser, Minami Hamabe e Don Lee, ma non ci è dato sapere che ruolo avranno nel gioco. A dicembre dello scorso anno, insomma, non sembrava che ci fossero stranezze sulla tabella di marcia: a ogni occasione pubblica i cui lo aveva citato, Kojima aveva ribadito quanto PHYSINT fosse ancora in fase embrionale, in quel caso perfino con la benedizione di Hulst. Qualche mese dopo, nel 2026, emersero alcune informazioni sui casting, sulla ricerca di un attore che potesse rievocare il carisma freddo e terrificante di Mads Mikkelsen, ma nient'altro. Sembrava, però, che gli ingranaggi si stessero muovendo: il problema è che solo a settembre abbiamo capito verso dove. Hideo Kojima compie 63 anni oggi e vuole "rimanere concentrato sulla creazione di videogiochi"

Il 10 settembre 2026 Sono le 4.30 del mattino del 10 settembre quando PlayStation pubblica una brevissima nota ufficiale sui suoi canali, una postilla: "abbiamo preso la difficile decisione di tirarci indietro dalla collaborazione con Kojima Productions e PHYSINT". Il messaggio anticipa che i rapporti tra le due parti rimangono amichevoli, che ammirano la visione di Kojima per questo progetto - anche se non vogliono averci più niente a che fare. Viene precisato, anche in questa sede, che si parla di una relazione "che va avanti da tre decadi" tra Kojima e PlayStation, e che dire addio a PHYSINT per Sony non significa dire addio a future nuove collaborazioni di Kojima. Difficile capire dove finisca il comunicato per le pubbliche relazioni e dove inizi la realtà, per eventuali progetti futuri insieme. Alle 4.32 interviene XBOX con il colpo di scena: "abbiamo cominciato con OD e ora la nostra partnership con Kojima Productions si estende a PHYSINT. Abbiamo appena iniziato". Un messaggio laconico, più un teaser che un comunicato, che conferma che il gioco erede di quel Metal Gear che contribuì alla gloria di PlayStation ha già trovato casa andando, semplicemente, a suonare il campanello all'altro lato della strada. Addirittura, prima ancora, alle 4.31, era arrivato il messaggio della CEO Asha Sharma. Hulst ci aveva messo la faccia per PlayStation e lei ce la mette per XBOX, ancora prima della nota sugli account ufficiali della compagnia: "siamo orgogliosi di costruire con Hideo Kojima e il Giappone. È un grande momento per XBOX". Alle 4.39 arriva il commento di Kojima stesso, molto meno diplomatico del solito nel tratteggiare il cambio di casacca: "a metà giugno di quest'anno abbiamo ricevuto notizia da PlayStation Studios che avrebbero cancellato PHYSINT. È un progetto importante, sia per me personalmente che per Kojima Productions". Così, il papà di Solid Snake e di Sam Porter Bridges si è mosso per tutta l'estate, per identificare e ufficializzare il publisher migliore per il progetto, e ha trovato "in XBOX il partner che condivide la nostra visione per il futuro, motivo per cui abbiamo deciso di unire nuovamente le forze". Una partnership che, precisa Kojima ai fan, permetterà a PHYSINT di procedere come si era detto, ossia diventando un "titolo di azione e spionaggio che definirà un genere". Fin dall'annuncio, PHYSINT non ha nascosto di voler raccogliere l'eredità di Metal Gear Da questi annunci ufficiali in poi, le ipotesi si sono inseguite: perché Sony ha cambiato idea? Perché XBOX invece ha detto subito di sì? È colpa di Death Stranding? Lo spirito egocentrico di Hideo Kojima ha reso impossibile trovare la quadra con PlayStation? E quanto c'entra il fatto che la PlayStation del 2024 non è la stessa PlayStation del 2026 - fondamentalmente perché nemmeno lei stessa sa bene, oggi, cosa significhi "PlayStation"?