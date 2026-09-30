PlayStation Plus: annunciati i giochi Essential di ottobre per PS4 e PS5

Pochi minuti fa Sony ha presentato i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di ottobre , che la prossima settimana tutti gli iscritti al servizio potranno riscattare e aggiungere alla propria raccolta digitale senza costi aggiuntivi.

Una panoramica dei nuovi giochi in arrivo

F1 25 è l'episodio più recente della serie di corse di Codemasters, che porta su PS5 la Formula 1 con un modello di guida più raffinato, un sistema fisico migliorato e un'attenzione maggiore alla gestione strategica della gara. Il titolo introduce aggiornamenti alle dinamiche degli pneumatici, un meteo più realistico e un comportamento delle monoposto che riflette le prestazioni del campionato 2025 (e del 2026 con l'acquisto del DLC della Stagione attuale). Oltre alla Carriera, torna la modalità narrativa Braking Point, con una storia intensa e ricca di colpi di scena, dove le decisioni del giocatore influenzeranno lo sviluppo della trama, rendendo ogni scelta cruciale. Ecco la nostra recensione di F1 25.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Hunt: Showdown 1896 è l'evoluzione del celebre sparatutto di Crytek, ambientato questa volta nel 1896, in un'America infestata da creature sovrannaturali. Si tratta di uno sparatutto in prima persona con struttura PvPvE, che porta i giocatori a caccia di varie creature mostruose e minacce varie disposte all'interno di varie ambientazioni, con personaggi caratterizzati da particolare abilità e armi specifiche su cui specializzarsi. Non solo mostruosità: i giocatori dovranno stare attenti anche alle squadre avversarie, che vorranno mettere sulla ricompensa della taglia a ogni costo.

Earth Defense Force: World Brothers 2 è il seguito del titolo spin‑off a estetica voxel della serie. Il gioco ripropone il tono leggero e sopra le righe del primo capitolo, con missioni cooperative in cui si affrontano enormi insetti, robot e creature aliene in ambienti completamente distruttibili. Il roster di personaggi è ancora più ampio, includendo eroi provenienti da vari capitoli della saga, ciascuno con abilità uniche da combinare in squadra. Il titolo introduce nuove mappe, nemici, armi e modalità, mantenendo l'approccio arcade e caotico che caratterizza la serie, ma con contenuti più ricchi e vari. Ecco la nostra recensione di Earth Defense Force: World Brothers 2.

Che ne pensate, siete soddisfatti dei nuovi titoli del PlayStation Plus Essential in arrivo la prossima settimana? Come al solito, fateci sapere cosa ne pensante nei commenti qui sotto.