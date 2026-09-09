PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i nuovi giochi PS4 e PS5 di settembre

Sony ha annunciato i nuovi giochi PS4 e PS5 in arrivo nel mese di settembre per gli abbonati a PlayStation Extra e Premium , con un gruppetto di giochi molto interessante e alquanto variegato, in questo caso.

I giochi di settembre su Plus Extra e Premium

Si tratta dunque di un gruppetto di giochi molto assortito, caratterizzato da una notevole varietà di ambientazioni e generi anche a questa mandata, andando dagli sportivi agli horror, passando per action e sparatutto.

Tra i titoli di maggior interesse c'è sicuramente RuneScape: Dragonwilds, un'avventura cooperativa con elementi survival che ci trasporta all'interno di un'ambientazione fantasy fra quest, raccolta risorse e costruzione.

WWE 2K26 è la simulazione ufficiale di wrestling che sfrutta la celebre licenza in questione e propone nomi e informazioni aggiornate all'ultima stagione, con le leggende della Attitude Era e le superstar di oggi: potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di WWE 2K26.

Ball x Pit è diventato un vero e proprio fenomeno tra Steam e console, con il suo particolare mix di Arkanoid e gioco di ruolo roguelike, a cui si unisce anche la gestione della base, mentre Date Everything è una bizzarra simulazione di appuntamenti che ci porta a stringere legami affettivi con praticamente qualsiasi cosa.

Tra i titoli più interessanti segnaliamo poi Slitterhead, il nuovo horror di Keiichiro Toyama, autore di Silent Hill, e del suo nuovo team, che mischia elementi action più tipici con un'atmosfera decisamente inquietante, tra le strade di Kowlong. Anche questo potete conoscerlo meglio nella nostra recensione dedicata.

Ninja Gaiden: Ragebound riprende la tradizione classica della serie d'azione in 2D con un piglio nuovo ma un livello di sfida veramente d'altri tempi, mentre Dungeons of Hinterberg è una particolare reinterpretazione di alcune meccaniche classiche del gioco di ruolo nell'inedita ambientazione delle Alpi austriache.

Infine, Sniper Elite: Resistance è il più recente capitolo nella nota serie di sparatutto tattici che ci cala nei panni di un cecchino durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sul fronte Premium, Mega Man X Command Mission è una reinterpretazione della serie in forma di gioco di ruolo con ambientazione futuristica, mentre Metro Redux si presenta in maniera piuttosto inedita come classico dell'epoca PS4, a quanto pare.