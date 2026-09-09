PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i nuovi giochi PS4 e PS5 di settembre

Sony ha annunciato i nuovi giochi PS4 e PS5 in arrivo nel mese di settembre per gli abbonati a PlayStation Extra e Premium, con un gruppetto di giochi molto interessante e alquanto variegato, in questo caso.
Tutti i titoli saranno disponibili a partire dal 15 settembre, salvo dove diversamente indicato, vediamo dunque come si compone la lineup di settembre per i due livelli di abbonamento.
PlayStation Plus Extra:
- RuneScape: Dragonwilds - PS5
- WWE 2K26 - PS5
- Ball x Pit - PS5
- Date Everything! - PS5
- Slitterhead - PS5, PS4
- Ninja Gaiden: Ragebound - PS5, PS4
- Dungeons of Hinterberg - PS5, PS4
- Sniper Elite: Resistance - PS5, PS4
PlayStation Plus Premium:
- Mega Man X Command Mission - PS5, PS4
- Metro Redux - PS4
Ovviamente, gli abbonati al livello Premium ottengono anche i giochi previsti per il livello Extra, mentre entrambe le tipologie di utenti accedono anche ai giochi di PlayStation Plus Essential, con quelli di settembre che sono stati messi a disposizione la settimana scorsa.