Yu-Gi-Oh! Tag Force GX è stato annunciato per PC e Nintendo Switch 1 e 2

Yu-Gi-Oh! Tag Force GX è stato annunciato durante il Nintendo Direct di oggi con uno spettacolare trailer: si tratta del remake del celebre Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3 e ha già una data di uscita ufficiale, fissata al prossimo 16 febbraio su PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Il gioco ci riporterà all'interno della Duel Academy, dove potremo scegliere un compagno fra oltre cento personaggi, imparare l'arte dei Duelli a coppie e seguire i corsi dell'ultimo anno, accompagnati da una grafica rinnovata secondo i canoni attuali e da un vasto assortimento di carte.

Ne avremo a disposizione oltre 3.800 nel Duello Classico, in un mix che include non soltanto le carte originariamente presenti in Tag Force 3, ma anche una selezione delle più apprezzate dai fan, che potranno costruire il proprio deck e sperimentare strategie differenti per affrontare gli avversari.

Oltre ai Duelli, sarà possibile esplorare la vita della Duel Academy, partecipare ad attività extrascolastiche e cimentarsi con nuovi minigiochi. Non mancherà inoltre il multiplayer online, con Duelli Casuali e Room Match sia in modalità uno-contro-uno che a coppie.