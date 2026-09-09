Yu-Gi-Oh! Tag Force GX è stato annunciato per PC e Nintendo Switch 1 e 2

Yu-Gi-Oh! Tag Force GX è stato annunciato durante il Nintendo Direct di oggi con uno spettacolare trailer: si tratta del remake del celebre Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3 e ha già una data di uscita ufficiale, fissata al prossimo 16 febbraio su PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
Il gioco ci riporterà all'interno della Duel Academy, dove potremo scegliere un compagno fra oltre cento personaggi, imparare l'arte dei Duelli a coppie e seguire i corsi dell'ultimo anno, accompagnati da una grafica rinnovata secondo i canoni attuali e da un vasto assortimento di carte.
Ne avremo a disposizione oltre 3.800 nel Duello Classico, in un mix che include non soltanto le carte originariamente presenti in Tag Force 3, ma anche una selezione delle più apprezzate dai fan, che potranno costruire il proprio deck e sperimentare strategie differenti per affrontare gli avversari.
Oltre ai Duelli, sarà possibile esplorare la vita della Duel Academy, partecipare ad attività extrascolastiche e cimentarsi con nuovi minigiochi. Non mancherà inoltre il multiplayer online, con Duelli Casuali e Room Match sia in modalità uno-contro-uno che a coppie.
Prenotazioni e bonus
Fra le serie più vendute da Konami, Yu-Gi-Oh! può contare su di un ampissimo seguito in tutto il mondo e questo remake punta a rilanciare il brand con un mix di nostalgia e soluzioni moderne.
Prenotabile a partire da oggi, Tag Force GX offrirà diversi bonus per chi effettua il preorder: la versione Steam includerà un libro digitale dedicato al gioco, mentre chi acquisterà in anticipo l'edizione fisica per Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 riceverà tre carte speciali del Gioco di Carte Collezionabili.
Si tratta di Yubel in versione Rare Luce Stellare, Wicked Canon in versione Ultra Rara e la nuova Hope for the Future, anch'essa Ultra Rara. Due di queste carte debutteranno fisicamente a vent'anni dalla loro prima apparizione nell'anime Yu-Gi-Oh! GX.