Nintendo Switch Sports Resort è stato mostrato con un nuovo trailer nel corso del Nintendo Direct di oggi, e sembra proprio che l'esperienza sportiva ispirata al classico per Wii punti a consegnarci un pacchetto di attività molto ricco e variegato.
Disponibile a partire dal 22 ottobre, Nintendo Switch Sports Resort includerà dodici discipline sportive con cui potremo cimentarci sfruttando il sistema di rilevazione di movimento dei Joy-Con, ma anche tutta una serie di attività aggiuntive.
Sarà possibile, ad esempio, inseguire i delfini in mare, andare alla ricerca dei fiori di ibisco nascosti e raccogliere delle foto utili a ottenere maggiori informazioni sui numerosi punti panoramici presenti sull'isola che fa da sfondo al gioco.
Il trailer di oggi ha presentato la novità della modalità offline Asso dell'Isola, che ci permetterà di affrontare sfide all'interno dei diversi sport battendoci con avversari sempre più competitivi, fino ad arrivare ai fuoriclasse e alle leggende.
Un altro grande successo?
Annunciato lo scorso giugno, Nintendo Switch Sports Resort punta a coinvolgere i milioni di possessori di Nintendo Switch 2 con un'esperienza che si pone come un'evoluzione dell'originale, che come sappiamo ha riscosso un successo stratosferico.
Tutte le discipline incluse in questa nuova versione potranno contare su meccaniche più complesse e su di una struttura tale da rendere entusiasmante la progressione, anche grazie alle sfide extra appena rivelate con questo nuovo trailer del Nintendo Direct.