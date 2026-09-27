Il prossimo aggiornamento di Diablo 4 correggerà i problemi causati da chi progredisce troppo rapidamente

Blizzard ha pubblicato le note di rilascio della prossima patch di Diablo 4 , marchiata 3.2.2 Build #73764, prevista per il 30 settembre insieme ai nuovi contenuti legati alla Stagione 15. L'aggiornamento è principalmente dedicato alla correzione di bug, con alcune modifiche che interessano anche le classi e diversi problemi capaci di interrompere la progressione .

Tante novità

Una delle novità riguarda il Druido, per il quale è stato corretto un exploit legato all'abilità Pulverize. In precedenza, la meccanica poteva essere utilizzata per immobilizzare "indefinitamente" i boss già in stato di stordimento, riducendo di fatto la difficoltà di alcuni scontri.

Il Sorcerer, invece, riceve una correzione relativa all'Incinerate Enchantment. Il danno da combustione ora dovrebbe attivare correttamente le rune associate, risolvendo un comportamento che finora impediva alla meccanica di funzionare come previsto. Sistemato anche un problema con la Sol Rune, il cui effetto di riduzione dei danni legato ai bonus casuali dei santuari non veniva sempre attivato.

Una parte degli interventi riguarda inoltre alcuni problemi causati da chi progrediva troppo velocemente. Blizzard ha corretto diversi casi in cui attraversare determinate aree troppo velocemente poteva bloccare il personaggio. Uno di questi problemi poteva compromettere la missione stagionale permettendo di raggiungere in anticipo la Worldstone Chamber, mentre un altro impediva di proseguire in un dungeon di Lester's Farm, una delle nuove aree stagionali ispirate all'espansione Hellfire del primo Diablo.

Tra gli altri interventi figurano una maggiore affidabilità nelle ricompense della Chamber of Bone, un riferimento al primo capitolo della serie, e la correzione di un problema che impediva di creare l'oggetto Henri's Perquisition nell'Horadric Cube. Blizzard è inoltre intervenuta sulla Runeword Edge, ispirata a Diablo 2, che poteva attivare più frequentemente del previsto il proprio effetto permettendo di ottenere due oggetti dal Purveyor of Curiosities.

Completano l'aggiornamento alcuni interventi minori: Nihlathak non potrà più teletrasportarsi fuori dalla propria arena, il copricapo della Runeword Lore verrà visualizzato correttamente sul personaggio e le valute fissate nella scheda "Statistiche e materiali" saranno evidenziate come previsto. La patch 3.2.2 di Diablo 4 sarà disponibile dal 30 settembre 2026. Al momento Blizzard non ha annunciato ulteriori modifiche di rilievo alla Stagione 15, anche se non è esclusa la possibilità di ulteriori interventi nel corso della stessa.