Diablo 4 non riceverà più espansioni ma le stagioni continueranno, in attesa di Diablo 5

Durante l'evento di apertura della BlizzCon 2026 di ieri sera, Blizzard ha annunciato Diablo 5 oltre ad altre novità sulla serie come le nuove classi e i dettagli su storia e mondo in divenire , cosa che determina già un passaggio da questo capitolo al prossimo, considerando che Diablo 4: Lord of Hatred sarà l'ultima espansione di grosso calibro per il gioco.

Con l'annuncio di Diablo 5 , Blizzard sta effettuando una transizione verso il nuovo capitolo della serie, e per questo motivo Diablo 4 non riceverà più espansioni maggiori , pur proseguendo con le Stagioni e con nuovi elementi narrativi che prepareranno l'arrivo del nuovo capitolo.

C'è ancora molto da raccontare prima di Diablo 5

Blizzard ha riferito di essere ora totalmente concentrata sulle stagioni di Diablo 4 e sulla creazione di Diablo 5, dunque non sono previste ulteriori espansioni di grosso calibro per il capitolo attualmente in corso, sebbene ci siano diversi altri elementi di storia da riferire per collegare questo al prossimo gioco e alla sua ambientazione.

Un'immagine di Diablo IV: Lord of Hatred

"Sentiamo di aver raccontato tutta la Storia dell'Odio", ha riferito il director Brent Gibson a PCGamer durante la BlizzCon, "Abbiamo concluso in grande stile con Lord of Hatred grazie a ciò che abbiamo realizzato con Mefisto, e ora ci stiamo orientando verso la Storia del Terrore".

La storia di Diablo 4 non è finita, dunque: considerando le premesse narrative di Diablo 5, Blizzard dovrà dare il via all'apocalisse nel mondo del gioco, per giustificare il fatto che Diablo risulterà il dominatore nel prossimo capitolo, ma questi sviluppi si vedranno attraverso le prossime stagioni.

"Gli eventi di Diablo 5 si svolgono 100 anni dopo tutto ciò che sta accadendo in Diablo 4, e questo ci offre ampio spazio per continuare a cavalcare l'onda insieme a tutti i fan, vedendo dove la storia potrà portare man mano che ci avviciniamo a quella fase", ha affermato Gibson.

"La continuità è quindi un aspetto che ci entusiasma molto, ma non abbiamo necessariamente un quadro perfetto di dove andremo a finire, perché vogliamo vedere come reagiscono i fan di stagione in stagione".

Il director ha inoltre confermato che il supporto per Diablo 4 continuerà anche dopo l'uscita di Diablo 5, perché la community è molto ampia e verosimilmente continuerà ad essere attiva a lungo, dunque possiamo aspettarci che il quarto capitolo abbia ancora una vita piuttosto lunga davanti.