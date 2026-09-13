Diablo 5 presenta le nuove classi e dettagli sulla storia e il suo mondo in divenire

Blizzard ha annunciato le prime informazioni su Diablo 5 dopo la presentazione con il trailer della BlizzCon 2026: vediamo dunque le nuove classi e dettagli su storia e ambientazione.

Dopo la presentazione a sorpresa nel corso dell'apertura della BlizzCon 2026, da Blizzard sono arrivate le prime informazioni ufficiali su Diablo V, comprese le nuove classi presenti e alcuni dettagli su storia e ambientazioni di questo nuovo capitolo. Come abbiamo visto, Diablo 5 è stato annunciato alla BlizzCon 2026 alquanto a sorpresa, considerando l'intervallo relativamente breve di tempo che ci separa dall'uscita di Diablo 4, il quale continuerà ad essere supportato ma verrà affiancato dal seguito a partire dalla primavera del 2029. Si trata di una novità enorme nella serie, ovviamente, destinata a rappresentare un nuovo inizio con un'ambientazione nuova, personaggi inediti e tante altre novità che verranno poi svelate in maniera più ampia nel prossimo periodo.

L'Erede di Cuor della Marca Nella storia di Diablo V siamo chiamati a diventare l'Erede di Cuor della Marca e attraversare una Sanctuarium trasformata da Diablo, accompagnando una carovana crescente di sopravvissuti nel corso dell'evoluzione degli eventi. La premessa centrale di Diablo V è che gli eroi del passato hanno fallito e Sanctuarium è caduta, sancendo la vittoria di Diablo, dando l'avvio a una nuova era per l'action RPG in questione. BlizzCon 2026, la rinascita di Blizzard passa da Diablo V e StarCraft Diablo ha infine conquistato Sanctuarium come primo passo per invadere il Paradiso Celeste, dunque non si tratta più di una minaccia remota che attende alla fine dell'avventura ma è un elemento ben presente nel gioco, in grado di plasmare il corso degli eventi. L'Erede di Cuor della Marca è in fuga tra i resti inceneriti di un regno trasformato in un avamposto infernale insieme a pochi altri esseri umani che sono sfuggiti al dominio di Diablo. Il protagonista sembra avere un misterioso legame con Diablo che lo rende alquanto ambiguo.

Le nuove classi di Diablo 5 Blizzard ha annunciato alcune nuove classi per Diablo 5 almeno in questa prima fase, ma a queste tre se ne aggiungeranno altre successivamente. Vediamo dunque di cosa si tratta: Cacciatore di Demoni - in grado di tormentare le forze degli Inferi con doppie balestre, colpendo dalle ombre e balzando sul campo di battaglia per annientare le prede

- in grado di tormentare le forze degli Inferi con doppie balestre, colpendo dalle ombre e balzando sul campo di battaglia per annientare le prede Monaco - che riporta la perfezione marziale a Sanctuarium, pestando a morte i demoni e richiamando il potere sacro per castigare chi ostacola il suo cammino

- che riporta la perfezione marziale a Sanctuarium, pestando a morte i demoni e richiamando il potere sacro per castigare chi ostacola il suo cammino Cavaliere della Peste - l'incarnazione vivente della morte che vaga per il campo di battaglia, diffondendo malattia e pestilenza, consumandola infine per trarne potere Spicca tra le novità il nuovo Cavaliere della Peste, che sembra rappresentare una notevole new entry nel panorama della serie.