Diablo 5 presenta le nuove classi e dettagli sulla storia e il suo mondo in divenire

Dopo la presentazione a sorpresa nel corso dell'apertura della BlizzCon 2026, da Blizzard sono arrivate le prime informazioni ufficiali su Diablo V, comprese le nuove classi presenti e alcuni dettagli su storia e ambientazioni di questo nuovo capitolo.
Come abbiamo visto, Diablo 5 è stato annunciato alla BlizzCon 2026 alquanto a sorpresa, considerando l'intervallo relativamente breve di tempo che ci separa dall'uscita di Diablo 4, il quale continuerà ad essere supportato ma verrà affiancato dal seguito a partire dalla primavera del 2029.
Si trata di una novità enorme nella serie, ovviamente, destinata a rappresentare un nuovo inizio con un'ambientazione nuova, personaggi inediti e tante altre novità che verranno poi svelate in maniera più ampia nel prossimo periodo.
L'Erede di Cuor della Marca
Nella storia di Diablo V siamo chiamati a diventare l'Erede di Cuor della Marca e attraversare una Sanctuarium trasformata da Diablo, accompagnando una carovana crescente di sopravvissuti nel corso dell'evoluzione degli eventi.
La premessa centrale di Diablo V è che gli eroi del passato hanno fallito e Sanctuarium è caduta, sancendo la vittoria di Diablo, dando l'avvio a una nuova era per l'action RPG in questione.
Diablo ha infine conquistato Sanctuarium come primo passo per invadere il Paradiso Celeste, dunque non si tratta più di una minaccia remota che attende alla fine dell'avventura ma è un elemento ben presente nel gioco, in grado di plasmare il corso degli eventi.
L'Erede di Cuor della Marca è in fuga tra i resti inceneriti di un regno trasformato in un avamposto infernale insieme a pochi altri esseri umani che sono sfuggiti al dominio di Diablo. Il protagonista sembra avere un misterioso legame con Diablo che lo rende alquanto ambiguo.
Le nuove classi di Diablo 5
Blizzard ha annunciato alcune nuove classi per Diablo 5 almeno in questa prima fase, ma a queste tre se ne aggiungeranno altre successivamente.
Vediamo dunque di cosa si tratta:
- Cacciatore di Demoni - in grado di tormentare le forze degli Inferi con doppie balestre, colpendo dalle ombre e balzando sul campo di battaglia per annientare le prede
- Monaco - che riporta la perfezione marziale a Sanctuarium, pestando a morte i demoni e richiamando il potere sacro per castigare chi ostacola il suo cammino
- Cavaliere della Peste - l'incarnazione vivente della morte che vaga per il campo di battaglia, diffondendo malattia e pestilenza, consumandola infine per trarne potere
Spicca tra le novità il nuovo Cavaliere della Peste, che sembra rappresentare una notevole new entry nel panorama della serie.
Un mondo in divenire con elementi procedurali
Il mondo trasformato di Sanctuarium e dell'intero Continente Occidentale rappresenta una novità anche nell'organizzazione del gioco in Diablo 5, in termini di posizionamento dei punti di interesse e gestione dei personaggi.
La sopravvivenza non è più legata a borghi o roccaforti, ma a una carovana di alleati da costruire ed espandere, in continuo viaggio tra lande distrutte.
Questi alleati possono essere sia mercanti che compagni di battaglia, costituendo una comunità crescente e ricca di storie da scoprire, considerando che ognuno di questi componenti ha trascorsi, obiettivi e traumi da affrontare.
Blizzard riferisce inoltre che Sanctuarium sarà instabile e verrà costantemente trasformata attraverso un sistema procedurale: con Diablo che la rimodella attraverso il terrore, nel gioco assisteremo a costanti modifiche ed evoluzioni dello scenario e dei suoi elementi.