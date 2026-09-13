Overwatch introduce Doctrine, un nuovo personaggio vampiro per la Stagione 5

Doctrine si aggiunge al roster insieme ad altre novità come le forti rielaborazioni di Sombra e Roadhog, oltre anche a una nuova aggiunta sul fronte dei livelli con la mappa Grimsvötn .

Doctrine è un personaggio di supporto che si presenta come un healer molto particolare, in grado di utilizzare droni a forma di pipistrello sul campo di battaglia, oltre che poter assistere gli altri combattenti in varie maniere.

Dalla BlizzCon 2026 sono arrivate novità riguardanti anche Overwatch , che si arricchisce durante la sua Stagione 5 con l'aggiunta di un nuovo personaggio giocabile, ovvero il vampiro Doctrine , presentato con un primo trailer .

Un affascinante vampiro di supporto

Doctrine sarà giocabile in anteprima durante la BlizzCon anche da casa, per poi essere lanciato in forma definitiva solo in un secondo momento, in attesa di conoscere la data di uscita precisa per questo nuovo e interessante combattente.

L'uscita del nuovo personaggio dovrebbe corrispondere con l'arrivo della mappa Watchpoint: Grimsvotn, mentre ulteriori informazioni sulle novità previste nel gioco dovrebbero arrivare attraverso il prossimo Overwatch Spotlight previsto a febbraio 2027.

La stagione 5 conclude anche "Il regno di Talon", il primo arco narrativo della durata di un anno nella storia di Overwatch, che giungerà a termine con ulteriori colpi di scena e novità di grosso calibro.

Per l'occasione, Blizzard ha presentato anche QuestWatch, la prima sessione unica in assoluto di un gioco di ruolo da tavolo live dedicato a Overwatch, che andrà in scena oggi, 13 settembre, alle ore 21:00 sul palco principale della BlizzCon. Scritto da Matt Mercer e dal team narrativo di Overwatch, sarà lo stesso Cassidy a ricoprire il ruolo di Game Master.

Dalla BlizzCon è arrivato anche l'annuncio di Diablo 5 e di un nuovo StarCraft in forma di sparatutto open world.