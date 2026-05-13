I fan di Overwatch sono delusi dai festeggiamenti per il decimo anniversario

Overwatch ha compiuto dieci anni di vita e Blizzard ha avviato i festeggiamenti ufficiali dell'attesissimo compleanno, promettendo skin, altri cosmetici e, parole loro, "un divertimento leggendario". Il risultato, però, ha lasciato la community davvero fredda, quando non proprio delusa per come si sono messe le cose. Ma che è successo?

Un evento sottotono

Il cuore dell'evento, attivo fino al 1° giugno, sono le Anniversary Loot Box: quindici in totale, ottenibili nel corso di tre settimane. Il contenuto più ambito sono le cosiddette Decennium skin, ovvero delle ricolorazioni in bianco e viola dei personaggi del roster originale, accompagnate da name card, icone giocatore e spray. Tutto qui.

Su Reddit, la reazione è stata molto netta: "Le mie aspettative erano zero e sono comunque rimasto deluso", scrive un utente allegando uno screenshot della skin di Reinhardt. "Il decimo anniversario dovrebbe essere indimenticabile, capita una volta sola. Come hanno fatto a sbagliare così tanto? Sembra davvero uno scherzo."

A rendere il confronto ancora più impietoso è la situazione in Cina, dove l'evento è di tutt'altro livello, tra prismi mitici in regalo al login, sfide per ottenere valuta da spendere in skin di pregio e accesso ai battle pass precedenti. "I battle pass delle stagioni passate sarebbero stati un'occasione enorme per il resto del mondo", mentre altri accusano Blizzard di tradimento. In effetti, la disparità tra i due eventi è davvero enorme.

I giocatori al di fuori della Cina possono tecnicamente ottenere tre loot box leggendarie completando le sfide del Global Lootbox Charge, ma le nuove skin aggiunte al negozio, tra cui la linea White Rabbit e i cosmetici Date Night, sono acquistabili solo con Overwatch coin, valuta che Blizzard distribuisce con il contagocce. In molti hanno tirato fuori il paragone con il primo anniversario di Marvel Rivals, uscito l'anno scorso: "In confronto, questo evento è triste e deludente."

Chissà se Blizzard proverà a correre ai ripari.