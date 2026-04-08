Overwatch: Anran cambia faccia dopo le proteste dei fan

Al momento del lancio, la combattente armata di ventagli infuocati era finita al centro del mirino per essere l'ennesima vittima della cosiddetta " sindrome della stessa faccia ". I giocatori avevano infatti fatto notare come gran parte delle eroine del gioco (dalla svedese Brigitte alla britannica Tracer, passando per la giapponese Kiriko e la marziana Juno) condividessero di fatto gli stessi lineamenti del viso, che appiattivano le loro differenze.

La questione è stata portata avanti anche da Fareeha, la doppiatrice di Anran, che aveva definito la questione "una battaglia per cui vale la pena lottare". Lo scorso febbraio, Blizzard aveva accolto le critiche annunciando una revisione del personaggio e dichiarando: "Siamo d'accordo che possa migliorare". Oggi, il restyling è diventato realtà.

La vecchia e la nuova Anran

In un video pubblicato sui canali social di Overwatch, il game director Aaron Keller ha illustrato i cambiamenti apportati al personaggio: "Volevo prendermi un momento per condividere la versione aggiornata dell'aspetto in-game di Anran. Vogliamo che i nostri eroi siano unici, ma anche che il loro aspetto corrisponda alla loro personalità, e sentiamo di non aver centrato il bersaglio quando Anran è uscita per la prima volta".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Spiegando le motivazioni dietro il redesign, Keller ha aggiunto: "Pensiamo che possa sembrare più adulta e che la sua versione originale fosse troppo innocente e giocosa. Anran è sicura di sé, determinata, feroce e una leader nata, e vogliamo che il suo aspetto nel gioco trasmetta questa personalità. Così abbiamo apportato alcune modifiche al suo viso. Ci siamo concentrati su occhi, sopracciglia e bocca, e ci siamo allontanati da quell'aspetto e da quell'espressione da bambina per passare a qualcosa di più sincero e maturo. Anche un semplice cambio di postura può aiutare Anran a sembrare, beh, più simile ad Anran! Siamo davvero soddisfatti di come sono venuti questi cambiamenti, e anche del fatto che ora somigli di più a suo fratello Wuyang".

Questa revisione servirà da lezione per il futuro, come confermato dallo stesso Keller: "Abbiamo altri cinque eroi in arrivo quest'anno e vogliamo che tutti siano fedeli a ciò che sono. Attraversare questo processo ha davvero aiutato il team a calibrare la prossima serie di eroi. Quindi, per favore, continuate a condividere le vostre opinioni". Rispondendo poi sull'account ufficiale del gioco, ha concluso: "Siamo davvero felici di come la personalità di Anran stia emergendo con questi cambiamenti. E personalmente, mi incoraggia vedere cosa può realizzare il team quando i giocatori si battono per il nostro gioco!".

La reazione di Fareeha non si è fatta attendere. Citando il video di presentazione, l'attrice ha espresso tutta la sua gioia: "Sono così grata per questo aggiornamento, ora sembra molto di più la sorella maggiore e forte che pensavamo che fosse! Grazie al team 4 e grazie alla community di Overwatch!!!".

In un commento successivo ha poi aggiunto: "Grazie mille per aver fatto questo cambiamento, il suo nuovo look è così IMPATTANTE e avete fatto tutti un ottimo lavoro, specialmente considerando i limiti tecnici a disposizione. Sono così felice e grata che sia successo".