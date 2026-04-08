Invincible offre un assaggio della Stagione 4 con una clip inedita

IGN ha pubblicato una clip tratta dalla Stagione 4 di Invincible in cui assistiamo all'intervento dei comandanti delle due fazioni destinate a scontrarsi in quella che sarà una guerra galattica di grandi proporzioni.

Da una parte c'è Thaedus, capo della Coalizione dei Pianeti, che rappresenta una forza di resistenza rispetto alle ben note ambizioni di conquista dei Viltrumiti, che in questo momento si trovano in una chiara situazione di difficoltà: non approfittarne sarebbe folle.

Dall'altra parte c'è Thragg, il Grande Reggente dell'Impero Viltrumita, determinato a caricare i propri guerrieri perché facciano a pezzi chiunque si opponga ai loro piani di colonizzazione, sfruttando una superiorità fisica nettissima e ben documentata.

Insomma, tutto fa pensare che sul finire della quarta stagione di Invincible lo scontro fra la Coalizione dei Pianeti e l'Impero Viltrumita arriverà al dunque, e inevitabilmente anche la Terra e i suoi eroi finiranno per restare coinvolti in questa battaglia.